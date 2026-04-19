Arbo se prepara para celebrar a finales de abril la Festa da Lamprea

Arbo volverá a convertirse a finales de abril en epicentro de la gastronomía gallega con la celebración de la LXVI Festa da Lamprea, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta cita ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de degustar la lamprea, uno de los productos más singulares y apreciados de la cocina tradicional, elaborado de distintas formas, como en empanada, seco o relleno, además de disfrutar de un amplio programa festivo con música y animación en las calles.

Como antesala de esta celebración, hoy a las 18.00 horas, el Auditorio del Centro Multiusos acogerá la Gala da Lamprea, una cita que contará con la actuación de Uxía Senlle.

El programa oficial de la fiesta arrancará el viernes 24, a las 17.30 horas, con la inauguración de ARBOMOSTRA 2026. Media hora más tardecomenzará un pasacalles a cargo de la charanga Imperiais, dando inicio a una jornada que continuará a las 21.00 horas con la actuación del grupo Sorcha. Ya por la noche, las orquestas Cinema y Panamá Band serán las encargadas de animar la velada.

La jornada del sábado 25 comenzará a las 11.00 horas con el pasacalles de la Banda de Música Municipal de Arbo y la apertura de ARBOMOSTRA 2026. El pregón se leerá a las 13.00 horas, seguido de la interpretación de los himnos y del grupo A Xaiva.

Uno de los momentos centrales del día llegará a partir de las 15.00 horas con el tradicional xantar da lamprea, en el que vecinos y visitantes podrán degustar este manjar acompañado de vino. Ya por la tarde, la fiesta continuará con el pasacalles de la Fanfarra dos Bombeiros Voluntarios de Melgaço y de la charanga Noroeste, a las 17.00 horas. A las 19.00 actuará el grupo folclórico A Barca de Loimil, y a las 20.30 horas será el turno de Mel de Meiga. La noche estará amenizada por las orquestas Olympus y Marbella, y finalizará con la actuación de la discoteca móvil MVP con DJ Charlie.

El domingo 26, la programación continuará desde las 11.00 horas con la apertura de ARBOMOSTRA 2026. A las 11.30 será el turno del pasacalles de la charanga Nova Jomada, mientras que a las 12.00 horas la Agrupación Musical do Rosal pondrá música al recorrido por las calles de la localidad. A las 13.30 horas actuará el grupo O Son das Tabernas.

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Por la tarde, a las 17.00 horas, la charanga Nova Jomada volverá a recorrer las calles de Arbo, y a las 18.30 horas actuará Somoza Trío en la carpa de ARBOMOSTRA. El cierre de la fiesta llegará por la noche con las orquestas Panorama City y Miramar. n