El cómico Federico Cyrulnik: «Ser introvertido y observador me hizo ser quien soy»

El monologuista argentino Federico Cyrulnik (Buenos Aires, 1982) llega por primera vez a Santiago luego del éxito obtenido en sus cinco primeras giras por el Viejo Continente, con más de 40 funciones totalmente agotadas. Presenta un unipersonal inédito en el Teatro Compostela, el próximo jueves 23 a las 20.30 horas.

En sus shows juega mucho con lo cotidiano —los signos, las relaciones, los perros—, cosas con las que cualquiera se puede identificar. ¿Siente que ahí está la clave de que su humor funcione también fuera de Argentina?

Creo que el motivo por el que los chistes funcionan en otros países que no son Argentina es, principalmente, que el mundo de los signos es un lenguaje universal y único. A través de ahí, se han llegado a compartir los vídeos en tantas ciudades como jamás me imaginé y nunca lo planeé. Creo que hay algo en mi forma de hablar, de comunicar, y de ser que tiene algo energético, que traslada las fronteras. No creo que sea solamente la temática, creo que soy bueno contando chistes y haciendo humor y esto es una sorpresa que me dio mi carrera.

Ha contado en otras entrevistas que es bastante introvertido, pero encima del escenario parece todo lo contrario. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Es una versión suya o es un personaje?

Me considero una persona introvertida. Durante muchos años pensé que era tímido. Fue en la adolescencia cuando me di cuenta de que no tenía vergüenza para hacer cosas, pero sí tenía una personalidad que no era demasiado extrovertida. De hecho, esa parte de mí tiene un límite, yo puedo ser extrovertido, pero probablemente tenga un tiempo limitado. Con el mundo del teatro fue dónde descubrí que no soy tímido y que ser introvertido y observador me hizo ser quien soy porque tengo las herramientas de un actor y la parte de observador de un introvertido, pero no tengo la timidez que me impediría hacer lo que quiero hacer.

Su carrera creció mucho desde las redes sociales, algo que no era tan habitual cuando empezó en el stand up. ¿Hoy piensa primero en el público del teatro o en el de Instagram cuando crea contenido?

Creo que el público de Instagram y del teatro no son dos públicos distintos, son el mismo. De hecho, al teatro vienen los que me siguen por redes sociales. Ahora, sí es verdad que el contenido par redes no es el mismo que para el teatro porque cada uno tiene un lenguaje distinto y cada uno tiene un potencial distinto. Las redes sociales han desarrollado una identidad propia: un tipo de comedia, un ritmo y una estética —sonora y visual— que nacen de un formato muy concreto, el de un plano grabado con un móvil de menos de quince centímetros. Y el teatro tiene herramientas que solamente el que trabajó o estudió, las puede hacer. Soy mucho más respetuoso con quien puede hacer un unipersonal, que con quien tiene 10 millones de seguidores en redes.

En esta gira por España, ¿ve alguna diferencia en el humor del público según la ciudad o hay algo que funciona igual en todos lados?

Desde mis primeras giras a comienzos de 2024, lo que me planteé fue: «¿qué voy a tener en cuenta a la hora de venir a España a la hora de hacer funciones?». Lo primero que me pasó cuando llegué fue que entendí que no solo en España hay otra identidad diferente a la Argentina, sino que, dentro de España hay muchas identidades. Por lo tanto, me di cuenta de que es imposible adaptar el show según la ciudad a la que voy, y aprovechar cada ciudad para improvisar. Lo que hace cada show distinto es la gente, entonces, el humor, lo hacemos con quienes vienen.

Trabaja con la astrología desde el humor, pero siempre aclarando que no cree en ella. ¿Nunca le pasó que alguien se le acerque después de un show y le diga: ‘esto que dijo de mi signo es demasiado real’?

Es súper gracioso para mí y extremadamente creativo e irónico que yo no crea en los signos y, sin embargo, haga mucho contenido sobre ello. Me parece que es la clave de mi humor. Creo que no creer en los signos hace que sea tan universal lo que hago, porque si fuera astrólogo en lugar de comediante, haría humor de astrología, hablaría mucho de los signos en sí mismos y de cosas muy específicas. Y yo al no saber nada, pongo todas mis herramientas de actor, de improvisador y de guionista, en armar historias. Los signos son un puntapié..

Mirando hacia atrás, dejó una carrera más estable en la televisión como productor para apostar por la comedia. ¿Hoy siente que ese riesgo sigue formando parte de su manera de trabajar o ya encontró cierta ‘zona de confort’?

Hace rato que encontré una estabilidad grande en el mundo en el que me manejo. Si bien dejé un trabajo estable, ese trabajo estable se fue deteriorando con los años. Yo dejé la producción en una era donde todavía la televisión estaba bastante fuerte, pero años después la vi caer y es como que me fui en un pequeño bote viendo como se hundía el Titanic. Técnicamente, no solo me hizo bien porque descubrí un mundo que no hubiera salido de esa zona de confort, sino que creo que además tuve la suerte de construir desde el principio un gran castillo de algo que hoy hay muchos castillos. Yo necesitaba salir de ahí, y creo que fui un visionario en dejar la televisión en el año 2010, cuando todavía estaba fuerte y transformarme en un instagramer en el 2014, cuando todavía no se conocía esa palabra.

Si tuviera que resumirle a alguien de Santiago que nunca te vio su humor, que va a encontrarse el 23 de abril, ¿qué le diría sin spoilear demasiado?

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Lo que van a ver es una sorpresa tras otra.