Sarria celebra a súa Feria do Libro 2026 para potenciar a creación literaria local
Villa Andrea acollerá os días 25 e 26 de abril unha cita cultural centrada en autoras e autores da contorna
Nun momento no que as feiras culturais buscan reforzar o vínculo co territorio, Sarria celebrará os días 25 e 26 de abril a súa Feira do Libro 2026, unha iniciativa que nace co obxectivo de poñer en valor a creación literaria de proximidade e dinamizar a vida cultural da vila. O evento, organizado polo Concello a través da Concellería de Cultura e da Biblioteca Municipal, terá lugar en Villa Andrea cun formato próximo e aberto ao público.
Esta primeira edición aposta de maneira clara polo talento local, situando no centro ás autoras e autores de Sarria e da súa contorna. Máis de 15 escritores e escritoras xa confirmaron a súa participación en encontros e mesas de diálogo co público, nun ambiente pensado para favorecer o contacto directo entre creadores e lectores.
O concelleiro de Cultura, César No, subliña que a feira pretende “facer comunidade arredor dos libros” e dar visibilidade ás persoas creadoras da vila, permitindo ao público coñecer o seu traballo e reforzar o orgullo pola produción cultural local.
A programación estrutúrase en dúas xornadas diferenciadas. O sábado 25 estará dedicado á literatura infantil e xuvenil, con actividades orientadas ao público familiar e unha sesión de contacontos como peche. Pola súa parte, o domingo 26 centrarase na programación para adultos, con mesas de diálogo entre autores e unha sesión vermú de clausura a cargo de Jesús Álvarez.
Participación do sector
A feira contará tamén coa implicación de distintos axentes do ámbito cultural e asociativo da zona. Haberá presenza de librarías locais con posto propio, como Libraría Lago e Estanco Gallego, así como da editorial Alauda Negra e outras entidades, convertendo o evento nun espazo de encontro entre o público lector e o tecido cultural da vila.
Nos vindeiros días darase a coñecer a programación completa, con horarios, mesas temáticas e a listaxe definitiva de participantes, nunha cita que aspira a consolidarse como un referente cultural en Sarria e a reforzar o papel da lectura como elemento de cohesión social.
