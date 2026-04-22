300 drones y una danza de luces 3D: así se construyó el espectáculo de Quevedo que iluminó el cielo de Las Palmas

El cielo nocturno de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió el pasado lunes en el luminoso lienzo de Quevedo. Con un dispositivo de 300 drones que brillaron en la oscuridad, el artista anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, El Baifo, que miles de fans esperan con ansias. Este mensaje tan especial estuvo a cargo de la empresa Flock Drone Art, que diseñó un espectáculo de 16 minutos con música a todo volumen para un privilegiado público en la capital grancanaria.

El CEO y cofundador de Flock Drone Art, Fran Arnau, desgrana que para hacer posible aquella "danza de drones sincronizados" hizo falta un equipo de doce personas y una preparación de unos cuatro meses. "Son unos drones hechos especialmente para este trabajo que no tienen cámara y funcionan por enjambre. Todo está programado por ordenador", cuenta Arnau.

Una danza de luces con animación 3D

El primer paso es hacer un diseño con un programa de animación 3D que se pueda traducir en forma de ruta. Una vez activado el dispositivo, los aparatos se sincronizan a través de un software y siguen ese trazado con una precisión milimétrica, creando la ilusión de una danza de luces. Pero para que todo salga como es debido, es necesario realizar una meticulosa preparación previa.

En este caso, aunque el espectáculo no empezó hasta las 21:00 horas, hubo un equipo de seis personas que estuvo trabajando en el montaje desde las 15:00 horas: "Cada dron tiene que calibrarse, tiene toda una ciencia compleja".

Además de las calibraciones, también tuvieron que atender a distintos aspectos técnicos y posibles complicaciones. Uno de los factores externos al que se debe prestar mayor atención para este tipo de espectáculos es la meteorología, si bien Arnau matiza que los dispositivos "tienen una resistencia bastante alta al viento o la humedad".

A ello se suman otras dificultades ligadas a las interferencias magnéticas que pueden afectar a la brújula interna de los aparatos. En ese sentido, Arnau explica que "hay zonas donde hay que vigilar mucho donde vuelas porque técnicamente son complejas", como es el caso de la plaza de La Puntilla. "Es una dificultad que nosotros tenemos que resolver, como un pintor que va a una casa donde la fachada es muy alta y hay que poner una grúa", detalla.

La producción del espectáculo debe contemplar aspectos técnicos como la meteorología o las interferencias magnéticas

En este caso, como ya habían organizado otro espectáculo hace años en la misma plaza, pudieron resolver las cuestiones técnicas con una visita previa en la que hicieron varias pruebas. A partir de entonces, el proceso se repartió entre diversos perfiles profesionales: desde diseñadores 3D a cargo de la parte artística hasta ingenieros de distintas disciplinas, quienes elaboraron el software y controlaron su buen funcionamiento.

Flock Drone Art acumula seis años de experiencia en el sector, incluyendo la realización del espectáculo de la Copa América en Barcelona, un festival de drones en Gijón o las fiestas patronales de La Mercè, entre otras. "Cuidamos mucho los detalles y queremos que la figura y los colores sean los que tocan. Hace falta un tiempo importante para hacer un espectáculo a medida como este", añade Arnau.

Ese bagaje ha hecho que este espectáculo no haya supuesto un gran reto a nivel técnico, pero sí una oportunidad para disfrutar trabajando con un cantante de la talla de Quevedo: "Es un artista que nos gusta y es un placer trabajar con gente tan grande y tener confianza. Al final, la presión que tiene tanto el artista como el evento es muy alta".

Un dron despega en la plaza de La Puntilla / LP/DLP

El nuevo álbum

Un baifo, una pintadera, ocho estrellas o una representación del Teide y el Roque Nublo son algunas de las figuras que causaron sensación entre el público que acudió a la cita. Entre aplausos y ovaciones, las luces en movimiento aumentaron una expectación que ya estaba latente, a la espera de recibir un álbum que tiene la cuenta atrás activada: esta semana, Quevedo lanzará El Baifo.

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Para acrecentar el nerviosismo, la lista de canciones ya ha sido anunciada. Con un total de 14 temas, su nuevo trabajo incluye el éxito Ni borracho y varias colaboraciones que han dado mucho que hablar. Entre ellas se encuentran Al golpito, con Nueva Línea, además de Hijo de Volcán, con Los Gofiones.