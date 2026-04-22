El último libro de Teófilo sobre Rosalía conquista a Sonsoles Ónega

Uno de los últimos trabajos de la editorial compostelana Teófilo Edicións ha llegado hasta las manos de la popular periodista y escritora Sonsoles Ónega. Se trata del espectacular estuche con las obras en prosa de Rosalía de Castro que Teófilo lanzaba en febrero para conmemorar los 189 años del nacimiento de la autora, figura clave de nuestra cultura y gran voz del Rexurdimento.

Ha sido en su cuenta de Instagram @llevaratunombre, a través de la que promociona su último libro (Llevará tu nombre) y en la que acumula ya 17.500 seguidores, donde ha subido un vídeo en el que muestra el estuche con los siete libros de pequeño formato y tapa dura. «Mirad qué preciosidad. Aquí está casi dos siglos después una mujer cuyo legado literario debemos cuidar como oro en paño para las futuras generaciones. ¡Olé tú, Rosalía!», dice la presentadora mientras muestra el trabajo de Teófilo.

«Mirad qué preciosidad. Aquí está casi dos siglos después una mujer cuyo legado literario debemos cuidar como oro en paño para las futuras generaciones. ¡Olé tú, Rosalía!» Sonsoles Ónega — Periodista y escritora

Sonsoles aprovecha la publicación para añadir un pequeño apunte sobre Rosalía, con intención de poner en contexto a todos los seguidores que la desconozcan.

«Se llamaba María Rosalía Rita de Castro. Nació en Santiago de Compostela y murió en Padrón en 1885. Fue un icono popular del pueblo gallego y una mujer muy adelantada. Tiene tres obras clave:Cantares Gallegos, Follas Novas y En las orillas del Sar. Tuvo siete hijos, la última, Valentina, nació muerta en 1877. Ella, en cambio, fue hija de padres desconocidos», escribe. Añade, como curiosidad, su acta de bautismo en la que se dice que es «hija de padres incógnitos».

«Fue una sorpresa que lo promocionase en sus redes, en las que tiene miles de seguidores» José Luis Teófilo — Fundador de Teófilo

El fundador de Teófilo, José Luis Teófilo, explica a este periódico que «tenía muy buena relación con su padre, Fernando Ónega» pero que realmente fue «una sorpresa que lo promocionase en sus redes, en las que tiene miles de seguidores».

Una edición de lujo

La parte exterior del estuche que guarda los libros lleva el título: Rosalía de Castro. La prosa de una mujer valiente y observamos un hermoso retrato de Rosalía. El interior es de coleccionista. Una imagen del Parador Nacional de los Reyes Católicos protagoniza la parte superior y en la inferior se encuentran los siete libros, cada uno ilustrado con un retrato distinto de Rosalía. «Fue precisamente aquí en la Capilla del Hospital Real de Santiago de Compostela, hoy convertido en Parador Nacional de los Reyes Católicos, donde al día siguiente de su nacimiento, el 24 de febrero de 1837, Rosalía de Castro se encuentra por primera vez con Dios a través del sacramento del bautismo», reza la inscripción en dorado que se sitúa encima de la foto del Parador.

Interior del estuche / Cedida

Desde la editorial compostelana quisieron también dejar grabado en el estuche el motivo por el que dieron vida a este formato tan especial: «Queremos poner en valor el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de una mujer que plantó cientos de árboles sabiendo que nunca disfrutaría de sus sombras. Una gallega que, casi dos siglos después, sigue sorprendiéndonos con la magia de sus versos y la valentía de su prosa, dejando una herencia literaria que debemos cuidar como oro en paño para que las futuras generaciones sigan disfrutándola».

La colección

La colección está compuesta por la obra Flavio, una novela que narra la historia de un joven sensible, idealista y soñador que se enamora de Mara. Ruinases otro de los trabajos en prosa de Rosalía que recoge el estuche. Cuenta una historia marcada por la decadencia, el sufrimiento y la pérdida. El caballero de las botas azules también está recopilada en esta edición de lujo. Considerada la novela más lograda de Rosalía, se centra en un misterioso personaje que aparece en la alta sociedad madrileña causando admiración, intriga y escándalo.

Noticias relacionadas

Otra novela es El primer loco, que relata la historia de Luis, un joven profundamente sensible que se enamora de Berenice. Su amor es intenso y obsesivo, pero no es correspondido como él espera. El libro está ambientado en Santiago y, concretamente, tiene una clara referencia a Conxo. Contos da miña terra, otra de las obras que contiene esta edición especial, reúne relatos que describen la vida y las dificultades del pueblo gallego, defendiendo su identidad y cultura. También encontramos Lieders, una breve obra en prosa de carácter romántico e intimista en la que la autora hizo todo un canto a la igualdad de la mujer, a la independencia y a la libertad. Por último, el estuche incluye La hija del mar, ambientada en el paisaje de la Costa da Morte y Muxía. Cuenta la historia de Teresa, una joven que descubre que su origen está relacionado con un pasado trágico y con un hombre cruel que representa la injusticia y el abuso.