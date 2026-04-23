Los romances con chatbots de IA, una tendencia en alza

Uno también se puede enamorar de la inteligencia artificial (IA), si quiere. De ayudarnos a redactar textos, generar imágenes y vídeos o buscar información a enamorarnos. Cada vez más gente encuentra en los chatbots de las IA un confidente amoroso o una pareja sentimental. Ya lo plantearon varias películas y series como Her, Black Mirror o Machos Alfa, y hoy, la realidad, supera a la ficción.

Los datos hablan por sí solos. Estudios como El amor, el matrimonio, el embarazo: procesos de compromiso en las relaciones sentimentales con los chatbots de IA de Ray Djufril, Jessica R. Frampton y Silvia Knobloch-Westerwick plantean que la mayoría de los usuarios de chatbots sienten una conexión emocional con el bot, que este satisface sus necesidades cuando no hay problemas técnicos y que las interacciones con el bot suelen ser diferentes (y a veces mejores) que las interacciones con seres humanos. Todos estos factores influyen en el compromiso de los usuarios con su relación entre humano y chatbot.

Un estudio sobre soledad y romance elaborado por Reuters en colaboración con la app Girlfriend.ai, confirma que más de un tercio de los estadounidenses de entre 18 y 30 años chatean habitualmente con novias creadas por inteligencia artificial.

¿Pero qué lleva a una persona a relacionarse con un chatbot? Impulsados principalmente por la soledad, la búsqueda constante de compañía y la falta de vínculos seguros, mucha gente recurre a la tecnología generativa para vincularse afectivamente. «Básicamente, la necesidad de apego, la necesidad de jugarse las emociones. Las personas somos seres sociales que necesitamos la interacción y la convivencia, y las relaciones sociales son difíciles porque a veces implican confusiones y con un chatbot no existen esas confusiones», señala la vicesecretaria del Colexio de Psicoloxía de Galicia (COPG), María del Carmen González Hermo.

¿Cómo se utilizan?

En estas apps, generadas por inteligencia artificial, los usuarios pueden personalizar a su pareja ideal, como ellos quieran. El resultado son bots a imagen y semejanza de lo que la persona quiere: con entonación, acentos, timbre de voz realistas, con la posibilidad de que entablen conversaciones y capacidad para recordar detalles y saber lo que le gusta al interlocutor, entre otras cosas.

En ciertas apps los usuarios también pueden hacer videollamada y enviarse fotos o selfis con estos bots. Muchas veces, esas fotos o videollamadas tienen connotación sexual y se hacen en tiempo real.

El perfil de los usuarios de estas aplicaciones son hombres occidentales – en su gran mayoría– jóvenes, solteros y con dificultades para relacionarse a la hora de tener citas.

Según María del Carmen González, más que un perfil, depende del estado vital o emocional en el que se encuentre la persona. Cuando nuestro sistema emocional se encuentra dañado, es fácil que hagamos conductas que no son propicias. «Sucede cuando hay vínculos que son dañinos o estamos pasando etapas o periodos donde nuestra vida está desorganizada, con demasiadas exigencias o con situaciones que no somos capaces de resolver de una manera rápida. El afecto, si bien no quita los problemas, sí ayuda a suavizarlos o a enfrentarlos de manera que sentimos que no estamos solos”, señala la vicesecretaria del COPG.

Estados Unidos y China se encuentran a la cabeza de esta tendencia, con aplicaciones que se dedican exclusivamente a la creación de personajes románticos con los cuales se puede tener un vínculo sentimental, lo que supone una compañía.

Riesgos

El enamorarse de un chatbot puede parecer una cosa extraña y pintoresca al mismo tiempo, pero ha hecho poner a los expertos de salud mental en alerta. “Los riesgos tienen que ver con el no interactuar con las otras personas principalmente y con el aislamiento. Da la sensación de que uno no está aislado y que está acompañado, pero realmente no son relaciones reales”, explica González Hermo.

En las relaciones reales a uno lo pueden fastidiar y herir, pero también nos sirven para desarrollar herramientas de resiliencia. En el caso de las relaciones con los chatbots, todas estas herramientas se pierden. «Son herramientas que, aunque sean desagradables, nos permiten afrontar situaciones difíciles. Acostumbrarnos a interactuar con entidades que solo nos dan la razón, nos genera una distorsión de la realidad, nos pone en la situación de que ya no tenemos que evolucionar, crecer o cambiar. Interaccionar con personas que nos frustran nos hace adaptarnos a nuevas situaciones y, por lo tanto, crecer”, apostilla González Hermo.

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A nivel fisiológico también hay consecuencias porque al no interaccionar físicamente con este tipo de IA, tampoco liberamos ciertas hormonas y neurotransmisores que nos ayudan en la interacción con las personas. «Las caricias, las miradas y los abrazos nos producen bienestar y cambios en nuestro organismo, liberación de oxitocinas, serotonina y neurotransmisores que nos ayudan a tener placer y a adaptarnos al entorno de una manera amable”, asevera la vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.