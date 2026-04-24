El sistema inmune, ese "guardián silencioso que patrulla el organismo", es el "lenguaje común" del cáncer, la esclerosis múltiple o el covid persistente

El primer centro de investigación especializado en inmunología del sur de Europa se llama CaixaResearch Institute y está en Barcelona. Se ha inaugurado este viernes por todo lo alto y el acto ha contado con la presencia del Rey Felipe V, entre otras personalidades destacadas. La inmunología es el "lenguaje común" de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer y las enfermedades infecciosas como el VIH/sida, como destaca Mireia Castanys, directora del Departamento de Centros de Investigación de la Fundación La Caixa y subdirectora del CaixaResearch Institute. La inmunología es "clave" en la medicina del futuro. El oncólogo Josep Tabernero, presidente del Comité Científico de este nuevo centro, define el sistema inmune como "ese guardián silencioso que patrulla el organismo para eliminar elementos que no funcionan correctamente" y que "mantiene el equilibrio".

El sistema inmunitario es esencial para hacer frente a agentes externos como virus, bacterias o parásitos, pero también para proteger al organismo de células malignas que pueden acabar convirtiéndose en cáncer, como explica el investigador Gabriel Rabinovich, uno de los 'pesos pesados' del nuevo centro. Además, también se sabe que no todas las personas responden igual a una misma vacuna y que tampoco reaccionan igual ante una misma infección. Esta variabilidad —que la pandemia hizo visible a escala global— es uno de los campos donde la investigación inmunológica está ofreciendo algunas de las respuestas más reveladoras. Y esta realidad será una de las que se investiguen en el CaixaResearch Institute.

En paralelo, la inmunología también está permitiendo descifrar fenómenos hasta hace muy poco desconocidos, como el covid persistente o la tolerancia que desarrollan ciertas poblaciones expuestas de manera continuada a patógenos como el parásito de la malaria. Además, a medida que el clima, los movimientos poblacionales y los cambios ambientales favorecen la expansión de virus emergentes, el conocimiento inmunológico se convierte en una herramienta esencial para anticipar y contener esas amenazas.

El Rey Felipe VI, este viernes en los laboratorios del CaixaResearch Institute. / Zowy Voeten

Células tumorales: la amenaza interna

Si en las infecciones el reto del sistema inmunitario es reconocer y neutralizar una "amenaza externa", en el cáncer el reto es identificar la "amenaza interna", en palabras de Rabinovich. En los procesos tumorales, el sistema inmunitario debe detectar cuándo células del propio organismo dejan de funcionar correctamente. En condiciones normales, el sistema inmunitario detecta estas células que presentan un comportamiento anormal y las destruye, pero cuando estas células aprenden a evadir las células inmunitarias pueden conseguir proliferar y originar tumores. Comprender cómo se producen estas dinámicas entre el tumor y el sistema inmunitario se ha convertido en una de las prioridades de la investigación oncológica actual.

Otro aspecto que se ha identificado es que la respuesta inmunitaria se construye siempre en un contexto donde múltiples señales determinan si el sistema actuará con eficacia o quedará bloqueado. Así, ya no se trata solo de atacar el tumor, sino también de intervenir sobre el sistema que debe reconocerlo, aprender a modular las defensas del organismo, devolverles la capacidad de identificar la amenaza, ajustar su intensidad y dirigir su acción con precisión. Los avances en inmunoterapia contra el cáncer han demostrado el enorme potencial de este enfoque. Como explica Rabinovich, "en muchos tumores solo el 25% de pacientes pueden beneficiarse de ella". En otros como el de páncreas u ovarios directamente no hay ningún enfermo que pueda optar a ella.

El CaixaResearch Institute, por fuera. / Zowy Voeten

Conexión entre sistema inmune y cerebro

Además, en los últimos años, la neuroinmunología ha revelado que detrás de determinados trastornos neurológicos existen mecanismos inmunitarios mal regulados. Es el caso de la esclerosis múltiple o la encefalitis autoinmune, entre otras. Enfermedades antes consideradas inexplicables o irreversibles hoy pueden diagnosticarse con mayor precisión y, en muchos casos, tratarse. La neuroinmunología ha descubierto toda una nueva categoría de enfermedades en las que el sistema inmunitario está implicado, algo que hasta hace poco ni siquiera se sospechaba.

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El trabajo desarrollado en este campo ha demostrado que una respuesta inmunitaria mal dirigida puede afectar a proteínas esenciales del sistema nervioso. Comprender qué señales desencadenan este proceso permite clasificar mejor estas patologías e intervenir antes de que el daño sea irreversible.