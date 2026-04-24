Los cuentos, enigmas y leyendas que descubren Santiago a los más pequeños

La literatura infantil y juvenil ha encontrado en Santiago un territorio fértil para contar historias y, al mismo tiempo, transmitir patrimonio e identidad. Y es que una buena forma de que los más jóvenes se acerquen a la ciudad y entiendan su peso histórico, su fuerza simbólica o la huella universal del Camino, es entre páginas. Libros como O enigma de Santiago, Postais do camiño, Lendas e contos da bisbarra de Santiago, Endrina e o segredo do peregrino, Santiago de Compostela contado a los niños y Os trasgos do Pórtico muestran distintas maneras de presentar Compostela a los más pequeños: como misterio por resolver, como meta soñada, como mapa de leyendas, como espacio de aventura o como ciudad que se deja descubrir con asombro. Aprovechando que nos encontramos en el mes del libro, hacemos una serie de recomendaciones para los más pequeños.

1. O enigma de Santiago

Entre los títulos que mejor convierten Santiago en materia literaria para lectores jóvenes destaca O enigma de Santiago, de Xosé A. Neira Cruz. Publicada por Editorial Galaxia, la obra parte del encuentro entre Samuel Ron y Sara Santiso, una estudiante de periodismo que investiga un misterio ligado a la historia compostelana. A través del enigma, la investigación y la aventura, los lectores más jóvenes se acercan a un lugar cargado de pasado, símbolos y secretos, pero lo hacen desde una narración ágil y cercana. Fue distinguida con el Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil 2020.

'O enigma de Santiago' / Galaxia

2. Postais do Camiño

En este volumen encontramos una obra colectiva que reúne las voces de algunos de los nombres más reconocidos de la literatura infantil y juvenil gallega para proponer un recorrido literario por el Camino de Santiago. Publicada por Galaxia y con ilustraciones de Lázaro Enríquez, entre sus páginas encontramos la escritura de Marilar Alexandre, Agustín Fernández Paz, Paco Martín, Fina Casalderrey, Gloria Sánchez, An Alfaya, Ana María Fernández, Xoán Babarro, Antonio García Teijeiro, Helena Villar y Paula Carballeira. Todos ellos narran una ruta desde Roncesvalles hasta Compostela.

'Postais do Camiño' / ECG

3. Lendas e contos da bisbarra de Santiago

Aurora Lestón Mayo recupera en este libro, publicado por Medulia Editorial, leyendas y relatos de la comarca compostelana para acercar a los lectores más jóvenes a la dimensión más mítica y tradicional de Santiago. Frente a otros que muestran la ciudad como escenario de misterio o como meta del Camino, Lendas e contos da bisbarra de Santiago pone el foco en las historias que han ayudado a construir su identidad cultural. Esa dimensión lo convierte en una obra muy útil para entender cómo la literatura puede trasladar a los más jóvenes no solo un lugar físico, sino también un legado de símbolos y creencias.

'Lendas e contos da bisbarra de Santiago' / ECG

4. Endrina e o segredo do peregrino

El libro Endrina e o segredo do peregrino, de Concha López Narváez y publicado por Editorial Galaxia, acerca a los lectores jóvenes al universo jacobeo desde la aventura histórica. La novela sigue a Endrina, una muchacha que se une a dos peregrinos en el Camino de Santiago, de modo que Compostela aparece como horizonte simbólico de un viaje marcado por el descubrimiento, el crecimiento y el encuentro con el mundo medieval. La obra presenta Santiago no solo como destino final, sino como referencia cultural y emocional de un recorrido que permite a los más jóvenes asomarse a la historia y al espíritu de la peregrinación.

'Endrina e o segredo do peregrino' / ECG

5. Santiago de Compostela contado a los niños

Con textos de Ana Sánchez y Marta Marín e ilustraciones de Pilarín Bayés, ofrece una de las aproximaciones más directas y accesibles a la ciudad para el público infantil. Este libro, publicado por Ediciones Miguel Sánchez, es una puerta de entrada especialmente clara al patrimonio, la historia y la identidad compostelana. La intención pedagógica y la mirada infantil forman parte del propio corazón de la obra.

'Santiago de Compostela contado a los niños' / Ediciones Miguel Sánchez

6. Os trasgos do Pórtico

Paco López-Barxas publicaba hace dos años, de la mano de la editorial Teófilo, este libro que resucita al Mestro Mateo y al Arquitecto de los Paños Mollados, que reaparecen para comprobar cómo quedó la reparación del Pórtico de la Gloria.

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'Os trasgos do Pórtico' / Teófilo

«En la Fiesta del Apóstol, el Mestre Mateo desciende entre el humo del botafumeiro como si fuese un ‘trasgo’, y cuando se va usa uno de los caballos de la fuente de Praterías para regresar a ese espacio vital que es la eternidad, donde él está», relataba el autor a este diario en el momento de su publicación. Llama la atención en este libro que cada página pueda leerse en tres idiomas —gallego, castellano e inglés—, así como las excelentes ilustraciones de Alfonso Costa.