Entrevista | Fillas de Cassandra Dúo musical
Fillas de Cassandra: «'Tertúlia' é unha resposta política ó momento que vivimos»
María SOA e Sara Faro lanzaron este venres o seu segundo álbum de estudo e arrancan pronto xira
Tertúlia invita a sentarse, escoitar e conversar nun momento de ruído constante. Este disco podería dicirse que é unha resposta política ao momento que vivimos?
Sara Faro: Si que cremos que é unha resposta política ao momento que vivimos porque non podemos vivir á marxe, e máis nós, que estamos moi conectadas coa realidade social do momento no que estabamos a compoñer. Dalgún xeito estabamos a dar crónica a esa ofensiva de toda esta vaga de pensamento conservador que estamos a vivir a nivel mundial. E por outra banda, estabamos a buscar as respostas a través deste proxecto, de que xeito poderiamos opoñernos, que neste caso, era a través dunha organización coas amigas, veciñas, coñecidas e descoñecidas, atopando na tertúlia ese espazo de reunión para facer a comunidade que puidese plantar cara.
María SOA: É dicir, fala de moitas cousas, moi diversas, de temas que oscilan entre o amor, o cuchicheo, e mesmo fala de loitar contra esta ofensiva. Tertúlia, en xeral, quere expresar precisamente a necesidade de falar ben alto sobre este tema, de sentarse a conversar, a debater, a escoitar. Hai moita xente falando, todos nís estamos falando, pero o mundo non.
No voso traballo sempre hai unha conexión moi forte coa tradición oral. Que historias ou voces senten que están máis presentes neste novo disco?
María SOA: Con respecto a tradición revisitamos algunhas frases literais de como aparece o cancioneiro, como as vellas dicían as cousas, e sempre entran dentro do proxecto que temos de escribir, así como a parte musical, todas esas ferramentas de tradición. Pero as voces, quizais o legado que máis levamos nesta tertúlia foi, de moitas mulleres, de moitos ámbitos. Como literalmente se cita a Maruja Mallo ou Ana Mendieta, pero tamén as que non son literales como a Tamara de Lempicka, Ángeles Santos, Gloria Fuertesou Emilia Pardo Bazán, entre outras. Entón, cremos que si que neste caso a tradición queremos abrir tanto o legado das mulleres en Galiza como o legado das artistas que entran nesta tertúlia.
Que cambia respecto a Acrópole? Onde notades que creceu ou transformar a vosa linguaxe artística?
María SOA: Pois, un poco a diferencia con Acrópole, ademáis da badaxe que temos, que nos da outra perspectiva con respecto mais a un musical, por exemplo, a todas as ferramentas que podemos utilizar, si que é verdade que parte dun mesmo lugar que é a composición nosa, as nosas voces, coas armonías que facemos, coas percusiones, pero cambia o sentido de desenvolvelas. Tamén o feito de falar é diferente, de como dicilo ou que decir, porque estamos vivindo un momento bastante diferente. Entón, máis que crecer ou evolucionar, diríamos que mudou a outra cosa.
Sara Faro: É un disco que mestura todo e que podes escoitar case, bueno, excepto a primeira e a última, que esas son impepinables, o resto podes escoitaila dependendo do momento do no que estés porque son moi diferentes.
En Tertúlia falades de comunidade, pero tamén de conflito. Como conviviron esas dúas ideas durante o proceso creativo?
María SOA: Si, porque as dúas apelan a unha emotividade moi forte, pero sentimentos moi encontrados. Quero dicir, si que a comunidade... e que unha leva a outra porque eu penso en comunidade pero tamén na comunidade que fala entre amizades pero que acabas un fervor desorbitado porque estás indignada con todo o que se está pasando, coas inxustizas. Entón esa emotividade está alí. Pero despois como tamén dentro do íntimo e da comunidade e o conflicto, dentro do conflicto que cada un incluso ten internamente sobre todo esto, tamén envolve esa emotividade e danche ganas de dicilo todo e dicilo sen vergoña, que foi o que intentamos facer aquí.
Sara Faro: Eu penso que tamén volver a comunidade significa conflituar, pero non estamos a facer contra de entrar en conflito. Entón penso que necesitamos entrar en conflito pero nun conflito dentro do entendemento e dentro de querer chegar precisamente aos lugares comúns, por exemplo. Eu penso isto e isto outro e entón non nos vamos a mentir a palabra, porque estamos vivindo a día de hoxe e chegando a puntos de non retorno.
María SOA: A conversa ten que ser un punto de contacto.
Nun momento no que a vosa música xa transcende Galicia, senten a responsabilidade de ser tamén portadoras dunha identidade cultural?
Sara Faro: Fainos ilusión, ir a certos lugares e que a xente nos coñeza. Tamén que sitúe Galicia no mapa e que escoiten e valoren a nosa música, que estean a esperar que vaias.
María SOA: Aí é onde está o feedback, a alegría de levar a Galicia. Pero realmente responsabilidade é máis sobre o respecto.
Traballades moito desde o conceptual, pero tamén desde o emocional. Como atopades o equilibrio entre idea e emoción?
Sara Faro: Ambos os puntos están moi próximos entre si. Pode ser que unha situación nos provoque unha reacción emotiva forte que nos leve a compoñer unha canción ou a expoñer outra posibilidade dentro da música. Logo no momento que organizas o pensamento, tamén a través da conversación, vas situando ese primeiro sentimento fervoroso e emocional e vaise convertendo nunha idea articulada. Entón, ambas están a convivir constantemente. Ou partir, precisamente, dunha idea que proveña doutros artistas ou dun concepto moi forte, que logo traduces a través dunha letra, nun galego máis emocional, en función de como a ti te atravesa esa idea coas túas vivencias.
María SOA: É un punto onde partir. Tamén por supervivencia tes que prestar máis atención ás ideas e outras, ás emocións, dependendo do momento do proceso no que esteas. Despois vanse vasculando, poco a poco.
Houbo algunha canción de Tertúlia que vos removese especialmente ou que vos custase rematar?
María SOA: Si, pero, aparentemente parece a que é menos emocional. A canción que máis nos custou rematar foi Cuchicheo porque nela pretendiamos falar dese cuchicheo, do que nos din, dun lado non especialmente negativo, pero si satírico. Entón, foi difícil. É ese mal falar entre as mulleres que está demasiado asentado na sociedade. Aínda que é 'a menos intensa', é a que máis nos custou.
Sara Faro: Tamén é difícil loitar contra ese estereotipo patriarcal das mulleres que se critican entre si, que non deixa de acontecer, porque vivimos na sociedade en que vivimos, e de que xeito a ti, musicalmente, consegues o porte ou exceder esa idea.
Se este disco fose, literalmente, un faladoiro… quen vos gustaría que estivese sentado nese círculo de cadeiras, de esa Tertúlia?
María SOA: Gustaríanos que estivesen sentadas todas as nosas referentes, porque sería incrible poder, simplemente, velas falar entre elas, pero xa se entramos en conversa sería incrible. E tamén a xente que nos atopemos por aí, que sempre hai xente que ten algo que dicir.
