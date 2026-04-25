La Princesa Leonor participa en una regata en Murcia junto a sus compañeros de la Academia del Aire

La celebración de la Regata Interuniversidades de Santiago de la Ribera, en el municipio murciano de San Javier, ha contado con una sorpresa de última hora, la presencia de la princesa Leonor participando, junto a sus compañeros, en las competiciones de piragüismo.

Leonor se encuentra en su última etapa de su formación aeronáutica en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. Una vez terminada esta fase de su vida, la Princesa de Asturias cursará una carrera universitaria que, por el momento, no ha trascendido de manera oficial.

En la Regata Interuniversitaria compiten la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, el Centro Universitario de la Defensa, la Universidad Católica San Antonio y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Tanto los participantes en las pruebas como el público que se ha reunido en torno a las mismas ha podido ver a Leonor participando en la prueba y recibiendo posteriormente de manos del alcalde del municipio, José Miguel Luengo, la Medalla de Plata junto al resto de sus compañeros, que han quedado segundos.

Se trata de la decimoquinta edición de la Regata Interuniversidades de piragüismo. El evento se desarrolló a lo largo de la mañana en la playa de Barnuevo.

El Club Escuela de Piragüismo Mar Menor y el Ayuntamiento de San Javier, a través de la Concejalía de Deportes, organizaron este Campeonato Náutico Interuniversidades.

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La princesa Leonor saluda al alcalde de San Javier tras recibir la medalla de plata de la Regata Interuniversitaria en La Ribera / L.O.

En esta edición el trofeo seguirá sin propietario, ya que solo se entrega en propiedad después de tres victorias seguidas o cinco alternas. En 2023 se entregó a la UCAM, que ya atesora cinco trofeos, por lo que el contador se puso a cero en 2024, cuando resultó ganadora la Universidad de Murcia, ganando la UCAM la edición de 2025.