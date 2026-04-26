Los rostros del CaixaResearch Institute, un nuevo motor de atracción de talento internacional a Barcelona

Una vez esté totalmente desplegada su actividad y haya crecido más su actividad científica, en el CaixaResearch Institute trabajarán hasta 500 personas; 425 de ellas serán científicos. Actualmente, ya hay una veintena de profesionales en activo, de los cuales más de la mitad son investigadores. "Se trata de investigadores de primerísimo nivel, que han sido seleccionados de manera muy rigurosa por un comité científico también de primer nivel", asegura Àngel Font, director ejecutivo de CaixaResearch Institute y subdirector general de Investigación y Becas de la Fundación la Caixa. El Comité Científico del CaixaResearch Institute, además, ha optado no solo por perfiles "sénior", también por otros más "júnior", que trabajaran codo con codo. En 2027, CaixaResearch Institute tendrá un total de 12 grupos de investigación.

Los dos fichajes que primero se anunciaron, meses atrás, son el del neurólogo e investigador del IDIBAPS-Clínic Josep Dalmau y el del doctor en bioquímica Gabriel Rabinovich, procedente del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-FIBYME) de Argentina. Ambos mantendrán la doble filiación y responden a perfiles sénior. Josep Dalmau es neurólogo especializado en neurooncología, doctor en Medicina y líder de grupo sénior en el CaixaResearch Institute. Dalmau, que desarrolló gran parte de su carrera en EEUU, recibió el Premio Nacional de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 2025. Su investigación se centra en el estudio de enfermedades neurológicas mediadas por el sistema inmunitario y es el descubridor de varios síndromes de encefalitis autoinmunes.

"La inmunología hoy en día ha atravesado nuestras vidas y es transversal a muchísimas enfermedades. Por ejemplo, la oncología, donde la inmunoterapia ha sido revolucionaria. Ya no hay disciplina que no se haya beneficiado del estudio de la inmunología", defiende Rabinovich. Él es quien identificó el papel de la proteína galectina-1 en la promoción de la tolerancia inmunitaria, lo que tiene implicaciones en los tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Rabinovich es cofundador y líder científico de Galtec, una empresa biotecnológica que tiene como objetivo trasladar a la práctica clínica los tratamientos basados en la galectina contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Quién es quién

Pero hay más investigadores de alto nivel. Por ejemplo, la bióloga Gemma Moncunill, doctora en Inmunología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que mantendrá una doble afiliación entre CaixaResearch Institute e ISGlobal, donde ha trabajado como investigadora independiente. "Mi investigación se centra en entender por qué cada persona responde diferente a las infecciones o a las vacunas. Y qué podemos hacer para cambiar el sistema inmunológico", explica Moncunill, quien asegura que decidió trabajar en este campo "porque las vacunas son una de las medidas más coste-efectivas". "Y, aun así, hay muchos patógenos contra los que no hemos podido desarrollar vacunas", precisa.

De izquierda a derecha, María Martínez, Héctor Huerga y Maria Mittelbrunn. / CRI

"Yo trabajo e investigo la hematopoyesis clonal, que es el impacto que tienen, en el sistema inmunitario, las mutaciones que acumulamos a lo largo de la vida. Eso está relacionado con muchas patologías que desarrollamos", cuenta por su parte Héctor Huerga Encabo, doctor en Inmunología por la Universitat Pompeu Fabra y procedente Francis Crick Institute de Londres. Es líder de grupo júnior en el CaixaResearch Institute. "Me gusta ver el sistema inmunológico como el espacio: es inmenso y aún hay muchas cosas que no entendemos. Queremos desarrollar estrategias terapéuticas más especializadas", añade.

Por su parte, la murciana María Martínez López, experta en neuroinmunología, desarrolló su investigación posdoctoral en la Fundação Champalimaud de Lisboa gracias a una beca Junior Leader de La Caixa. En julio, se incorporará al nuevo centro de investigación de Barcelona como líder de grupo júnior. Martínez estudia, entre otras cosas, cómo pueden influir factores como el estrés en procesos relacionados con el desarrollo y la progresión del cáncer. "Vamos a investigar cómo las señales del estrés afectan nuestras defensas, que son las células que nos defiended de los virus o de tener tumores", describe Martínez, la investigadora más joven.

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Por último, la bioquímica especializada en inmunología y líder de grupo sénior en el instituto, la madrileña Maria Mittelbrunn, centra su investigación en el estudio del declive del sistema inmunitario con la edad. Se incorporará en otoño. Su trabajo ha demostrado que el envejecimiento del sistema inmune no solo compromete la respuesta frente a las infecciones, el cáncer o la vacunación, sino que también favorece una inflamación crónica.