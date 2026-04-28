Las casas de Santiago que conquistan a los jurados de arquitectura

En los últimos años, varias casas unifamiliares en Santiago han llamado la atención de jurados, colegios profesionales y premios de arquitectura. Todas ellas tienen algo en común más allá de una dirección compostelana: son proyectos que reivindican la vivienda como un terreno de experimentación arquitectónica. La Casa 2M lleva al límite las posibilidades de una parcela mínima y convierte la estrechez en argumento de proyecto, Mallou House apuesta por una presencia contenida, las dos viviendas pareadas de A Muíña exploran la transición entre la calle, la casa y los espacios exteriores, y tanto Choupana House como la vivienda en Sabugueira do Carballal muestran cómo la arquitectura familiar puede relacionarse con la tradición gallega.

1. Viviendas A Muíña

Las dos viviendas pareadas en A Muíña fueron una de las nueve obras distinguidas en la primera edición de los Premios PRÓXIMOS 2024, convocados por la Delegación de Santiago del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). El proyecto está firmado por Alberto Redondo Porto, José Martín Valladares Durán y Marcial Rodríguez Rodríguez, del estudio Redondo Valladares y Rodríguez y su cualidad más preciada es la inteligencia espacial. Llama la atención también la forma en que la arquitectura construye su propio paisaje. Los muros de piedra y la vegetación ayudan a integrar las casas en la parcela, de modo que no parecen edificios aislados, sino parte del paisaje. La entrada, el jardín y los recorridos exteriores están pensados para crear una transición natural entre la calle y el interior de las viviendas.

Viviendas pareadas en A Muíña / Aestudio

2. Casa 2M

Obra de Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo, del estudio compostelano 2es+, fue una de las viviendas reconocidas en los Premios PRÓXIMOS 2024, convocados por el COAG. La casa se sitúa en la rúa do Medio y parte de una condición muy singular: intervenir en una de las parcelas más estrechas del casco histórico. Y es que la vivienda tiene una fachada de apenas dos metros de ancho, una dificultad que se convierte en el principal argumento del proyecto. La intervención ordena la vivienda en altura y aprovecha al máximo una sección muy estrecha, buscando luz, privacidad y continuidad espacial allí donde, en principio, parecía haber muy poco margen. Antes de este reconocimiento, la vivienda ya había tenido recorrido en certámenes profesionales: 2es+ recoge que la Casa 2M fue finalista en los Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2023 y también finalista en los XIX Premios COAG de Arquitectura, en la categoría de vivienda unifamiliar.

Casa 2M, una de las más estrechas de Santiago / 2es+

3. Mallou House

Esta vivienda, obra también de Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo de 2es+, fue finalista el año pasado en los XXI Premios COAG de Arquitectura en la categoría de vivienda unifamiliar. Además, fue una de las once propuestas gallegas seleccionadas para los Premios ARQUITECTURA 2025, organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España junto a COMPAC. Mallou House es una casa que entiende el lugar antes de construirse. En un barrio del norte de Santiago, entre Salgueiriños y As Cancelas, el proyecto parte de la escala de las edificaciones vecinas y del desnivel de la parcela para levantar una vivienda sencilla en apariencia, blanca y con cubierta a dos aguas, pero cuidadosamente adaptada al terreno. Su arquitectura se protege hacia la rúa Mallou y se abre hacia el interior, buscando luz, intimidad y una relación más amable con la parcela.

Mallou House / 2es+

4. Choupana House

Está situada en la calle Luis Vázquez Parga nº 9, en la Colonia de la Choupana, uno de los antiguos conjuntos de «casas baratas» de Santiago. El proyecto fue realizado por 2es+ y recibió un accésit en el Premio Juana de Vega de Arquitectura 2015, dentro de la categoría de vivienda unifamiliar. También fue finalista en los XVI Premios COAG de Arquitectura. Una de sus principales cualidades es que trabaja con una condición muy concreta: hacer una vivienda contemporánea sin romper la unidad del barrio. La normativa obligaba a conservar la composición y el tratamiento de la fachada hacia la calle, mientras permitía más libertad hacia el patio interior. A partir de esa restricción, el proyecto actúa casi como una casa dentro de otra: mantiene la imagen exterior del conjunto y se abre hacia el patio posterior, orientado al sur, para captar luz y calor.

Choupana House, en Luis Vázquez Parga / juanadevega.org

5. Vivienda en Sabugueira do Carballal

La vivienda unifamiliar en Sabugueira do Carballal, en Santiago, es una obra de Óscar e Iván Andrés Quintela, de Arrokabe Arquitectos. Su cubierta a dos aguas, su escala contenida y su relación con las construcciones auxiliares del rural gallego explican el accésit obtenido en los Premios Juana de Vega 2011: una casa pensada desde el uso diario, la accesibilidad y el respeto al lugar.

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Vivienda en Sabugueira do Carballal / juanadevega.org

Una de sus principales cualidades está en la forma de implantarse en la parcela. La vivienda se coloca en la parte alta del terreno, alejándose de las vías rodadas y creando un jardín propio abierto al sudeste. Ese gesto permite proteger la casa de la carretera sin renunciar a las vistas hacia el suroeste.