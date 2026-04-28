España arrastra más de una década de estancamiento en la cuota de mercado de medicamentos genéricos: "Sigue siendo muy baja"

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha presentado este martes un informe que cuantifica el impacto en accesibilidad, resultados en salud y sostenibilidad derivado de la entrada en el mercado de los medicamentos genéricos, tomando como ejemplo el dabigatrán, un fármaco anticoagulante oral directo (ACOD). La AESEG cifra en 74 millones de euros el ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha supuesto la entrada, en 2024, del dabigatrán genérico al mercado español con la prevención del ictus y de la embolia sistémica en adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) como indicación principal.

"Lo que queremos es poner en valor el valor del genérico, cuya cuota de introducción en el mercado sigue siendo muy baja", ha señalado Mar Fábregas Brillas, presidenta de la entidad. España, ha dicho, arrastra más de una década de estancamiento en la cuota de medicamentos genéricos, en torno al 41 % en unidades y al 22 % en valores. El informe 'Contribución de los medicamentos genéricos al mercado de anticoagulantes orales', ha sido elaborado por la consultora IQVIA y cita el caso de dabigatrán para exponer esa realidad.

La secretaria general de la Asociación, Elena Casaus, ha destacado que la entrada del dabigatrán genérico ha ido acompañada de una mejora significativa en la accesibilidad a la anticoagulación oral directa en España. "La mayor eficiencia asociada a la disponibilidad del genérico ha permitido tratar a más pacientes y ampliar el uso del dabigatrán a indicaciones como la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, donde previamente el acceso a anticoagulantes orales directos era más limitado", ha señalado.

Beneficios clínicos

El informe demuestra que este mayor acceso se ha traducido en beneficios clínicos tangibles. El incremento en el uso de dabigatrán ha generado 3.171 años de vida adicionales y 2.716 años de vida ajustados por calidad (AVAC), un indicador que refleja simultáneamente supervivencia y calidad de vida, indica AESEG. Además, se estima que este mayor acceso ha permitido evitar 677 ictus isquémicos, 338 infartos agudos de miocardio y 92 recurrencias de enfermedad tromboembólica venosa, reduciendo de forma sustancial la carga de enfermedad cardiovascular y tromboembólica.

Desde el punto de vista económico, el impacto es "igualmente relevante", se ha dicho. Sin la entrada del fármaco genérico, tratar al mismo número de pacientes habría supuesto 57 millones de euros adicionales de gasto farmacológico para el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a un 74 % más respecto al gasto real observado tras la entrada del genérico.

A este ahorro se suma el derivado de la monitorización del International Normalized Ratio (INR) evitada, remarca el informe. A diferencia de los antagonistas de la vitamina K, el dabigatrán no requiere controles periódicos de INR, lo que ha generado 17,2 millones de euros adicionales de ahorro en recursos asistenciales, incluyendo visitas médicas, pruebas analíticas, tiempo del paciente y desplazamientos. En conjunto, el impacto económico positivo supera los 74 millones de euros en solo dos años.

El mercado español

La presidenta de AESEG, Mar Fábregas, ha enfatizado la paradoja de los medicamentos genéricos en España: "El dabigatrán genérico ha demostrado su triple valor -clínico, social y económico, ha apuntado, pero su penetración en el mercado español sigue siendo limitada", se ha quejado.

En el caso concreto de dabigatrán, el genérico alcanza alrededor del 20 % de cuota, muy por debajo de otros países europeos como Portugal, donde, con diferenciales efectivos de precio entre genérico y marca, el genérico supera el 60 % en el primer año y el 75 % en el segundo.

Diferencias de precios

"La ausencia de diferencias reales de precio entre genérico y marca y la falta de incentivos efectivos a la competencia hacen que el valor del genérico no se traduzca en uso real. Esto no solo limita el ahorro, sino también la accesibilidad y la eficiencia del sistema", ha añadido.

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La presidenta de la Asociación ha hecho "un llamamiento claro a adoptar medidas progenéricos", especialmente ante la próxima llegada de nuevos ACOD genéricos. "El genérico ha demostrado que funciona. El reto ahora es crear las condiciones para que su valor se traduzca en una utilización efectiva y sostenida", ha zanjado Mar Fábregas.