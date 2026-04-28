Los expertos llaman a la calma: no hay más peligro por orcas en Galicia

Un informe divulgado por el Gobierno este mes recogía que las interacciones entre orcas y embarcaciones comunicadas en 2025 se triplicaron en Galiciay la costa cantábrica respecto al año anterior, si bien los expertos que siguen a los cetáceos en esta zona apelan a la calma y aseguran que no ha crecido el peligro.

Desde la primera interacción de una orca con un velero en 2020, se sigue con atención cada avistamiento de orca ibérica, una subpoblación que se mueve desde la costa francesa hasta la africana y cuenta con alrededor de medio centenar de ejemplares. El informe más reciente del Gobierno, en base a datos de Salvamento Marítimo, apuntaba a un descenso de casi el 30 % en toda la costa española en 2025 respecto al año anterior, con 45 interacciones.

Esa reducción se concentró entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, donde las notificaciones bajaron de 55 a 18, mientras que en Galicia y la costa cantábrica se triplicaron: de nueve a 27. Los datos generaron cierta alarma en Galicia, pero expertos que estudian y siguen cetáceos en esta zona aseguran que no hay un mayor peligro, y otras bases de datos disponibles difieren con las cifras.

Siguiendo al atún rojo

"Cada año las orcas cambian un poco sus movimientos. Hay años que echan más tiempo en el Estrecho y otros años que echan más tiempo en otras áreas", dice a la agencia EFE Alfredo López, biólogo e integrante del Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA), que reúne a investigadores e instituciones relacionadas con los cetáceos. Las orcas se mueven siguiendo la migración del atún rojo, su principal presa, por lo que este y otros factores pueden modificar su distribución espacial año a año.

El GTOA cuenta con una base de datos propia con aportaciones de navegantes, "la más completa que existe", según López. Los datos españoles son superiores a los del informe del Gobierno e incluyen también los registros en Francia, Portugal y Marruecos.

En toda esa franja, el número de interacciones totales de 2024 y 2025 es prácticamente idéntico -157 y 156, respectivamente-, aunque sí se aprecia una tendencia a la baja a lo largo del tiempo si se analizan los datos desde 2021. "Este comportamiento no trae beneficios para las orcas, por tanto irán dejando de hacerlo algunas de ellas, algunas desaparecieron, otras murieron, otras están heridas...", señala López.

Una "moda" entre orcas

Otros investigadores no se aventuran aún a afirmar que este comportamiento que se ha puesto "de moda" entre las orcas ha empezado a disminuir o lo hará en un futuro. Las orcas copian el comportamiento de sus iguales, lo que ha podido extender este tipo de interacciones, explica el biólogo Bruno Díaz, director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI por sus siglas en inglés), ubicado en O Grove (Pontevedra), que señala que la principal hipótesis es que su intención es jugar o incluso entrenar para la caza.

Díaz asegura que no hay datos que apunten a una tendencia de disminución o aumento en este comportamiento y no se puede predecir si seguirán acercándose a las embarcaciones cuando se vayan haciendo mayores.

El biólogo asegura que el paso de las orcas por la costa gallega se mantuvo "bastante constante" en los últimos tres o cuatro años, concentrado sobre todo en la parte final del verano. Así se vio en agosto de 2025, cuando se registró una jornada en la que un grupo estuvo seis horas en la ría de Arousa, la más extensa hasta la fecha observada por su equipo, lo que pudo provocar múltiples notificaciones que inflaron la cifra final.

De hecho, el Gobierno ha divulgado este año un mapa con las zonas "calientes" de orcas en la costa gallega y, junto a Fisterra y la Costa da Morte, destaca la bocana de la ría de Arousa. Ese día, Salvamento Marítimo alertó de la presencia de orcas en la ría, "muchas más embarcaciones fueron, entre comillas, a verlas, y algunas tuvieron algún percance", recuerda Díaz.

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El biólogo apela a no caer en el alarmismo con los datos, pero pide prudencia: "Más vale prevenir que curar", y recomienda no salir a navegar si se ha avisado de que hay poblaciones de orcas cerca.