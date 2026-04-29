Hostelería de A Coruña y Coca-Cola se unen para mejorar el sector

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Coca-Cola Europacific Partners Iberia (CCEP) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el sector hostelero en la provincia y avanzar conjuntamente en materia de sostenibilidad, innovación y compromiso social.

El acuerdo consolida una relación estratégica basada en el apoyo mutuo, la dinamización del sector y la generación de valor para los establecimientos hosteleros, en un contexto en el que la sostenibilidad y la adaptación a nuevos modelos de consumo son clave.

Entre las principales líneas de actuación contempladas en el acuerdo se incluyen la difusión de contenidos a través de las publicaciones de la asociación y la participación conjunta en acciones de voluntariado y cuidado del entorno, en el marco de iniciativas como Mares Circulares, y del impulso conjunto al programa Hostelería #PorElClima, que promueve la reducción de la huella de carbono en bares y restaurantes mediante acciones concretas y medibles.

La firma del convenio ha tenido lugar durante una visita institucional a la fábrica de Coca-Cola, encabezada por el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. A través de esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con una hostelería más responsable, eficiente y alineada con los retos medioambientales actuales, facilitando herramientas y acompañamiento para el avance del sector.

Este acuerdo refleja la apuesta de Coca-Cola Europacific Partners por el desarrollo del tejido hostelero local, clave en la economía gallega, así como su voluntad de generar impacto positivo en el entorno.

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Por su parte, la Asociación de Hostelería de A Coruña continúa consolidándose cosmo un actor clave en la representación, modernización y acompañamiento del sector, impulsando iniciativas que mejoran su competitividad y sostenibilidad. n