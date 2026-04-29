Mercadona ofrece el básico imprescindible para la despensa: las conservas vegetales
Sus latas y tarros de maíz dulce, pimiento asado, guisantes, alcachofas, patata cocida, judía verde y champiñones ofrecen una alternativa rápida y nutritiva para la cocina
Sus formatos están hechos para ocupar el menor espacio posible y sus propiedades les permiten mantenerse en buen estado durante todo el año
Mercadona pone a disposición de sus clientes una amplia oferta de básicos imprescindibles que no pueden faltar en tu despensa. En este contexto destacan sus conservas vegetales, unas alternativas que te pueden sacar de un apuro y formar la base de cualquier menú sin renunciar a la calidad del valor nutricional.
En Mercadona son conscientes de que son muchas las personas que no tienen tiempo para planificar su menú semanal. Por ello han creado estos productos que, gracias a su proceso de conservación, mantienen sus propiedades y te permiten disponer de verduras siempre listas en cualquier momento del año, lo que también contribuye a desperdiciar menos alimentos.
Además, ya sea en lata o tarro de cristal, su formato práctico y versátil hace su almacenamiento sencillo. A esto le hay que sumar el ahorro de tiempo y esfuerzo que ofrecen, ya que algunos productos como sus patatas cocidas en tarro de cristal, vienen peladas y cocidas.
Equilibrio y sabor al instante
Una de sus conservas es el maíz dulce, un alimento que suma textura y un toque agradable, mientras que el pimiento asado añade intensidad y ese punto casero que marca la diferencia en los platos. Siempre listos para enriquecer tu receta, son el recurso perfecto para darle un toque a las ensaladas, salteados, tostadas o platos templados de forma práctica y sin desperdicio. También pueden ser tus aliados para preparar unos tacos vegetarianos en tan solo unos minutos.
Por otro lado, los guisantes aportan fibra, vitaminas y proteína vegetal, mientras que las alcachofas destacan por su valor nutricional y sabor diferencial. Con estos alimentos te puedes preparar algo rico y rápido como unas alcachofas y guisantes con jamón y huevo, así como otras elaboraciones completas y saludables en cualquier momento.
Platos que nunca fallan
Otras opciones son sus conservas de judía verde, patata cocida o champiñones. Verduras que Mercadona sabe que nunca fallan y que, por eso, ofrecerlas de forma que los clientes siempre las puedan tener a mano cuando faltan ideas o tiempo, se agradece.
Con estos alimentos se pueden preparar platos sabrosos y completos como un salteado con huevos, patatas y champiñones o una ensalada de judía y patatas. Además, hacen que te despreocupes de la necesidad de limpiar y cocinar desde cero, convirtiéndose en una solución práctica, saludable y sin desperdicio para cualquier día de la semana.
Y es que en el día a día, tener recursos importa, por lo que contar con un buen fondo de armario se ha convertido en una necesidad. En este sentido, las conservas vegetales de Mercadona son una forma inteligente de simplificar la cocina sin renunciar a lo importante: sabor, calidad y bienestar.
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