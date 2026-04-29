La mayoría de trabajadores no quieren un ascenso: priorizan tener tiempo para la familia o disfrutar de la vida

Tradicionalmente, los trabajadores aspiraban a ascender, a asumir nuevas responsabilidades en su empresa, con el fin de progresar laboralmente y recibir mayores ingresos. Pero las encuestas están detectando un cambio de tendencia. El 57% de los empleados españoles indican que no aspiran a ascender, según un informe reciente de Infojobs. Y un estudio de Talen Trends corrobora que el 55% de los trabajadores afirman que rechazarían un ascenso si este afecta a su bienestar.

Los sondeos revelan que las metas y prioridades están cambiando y que el fenómeno de la 'quiet ambition', que se ha vinculado a los jóvenes, a la generación Z, es decir, a los menores de 30 años que han visibilizado su interés en el bienestar personal, por encima de la ambición laboral, también es común entre trabajadores más mayores. De hecho, según la encuesta de Infojobs, seis de cada diez menores de 35 años buscan progresar laboralmente, pero el deseo disminuye significativamente a partir de esa edad.

"Los jóvenes quieren ascender porque necesitan mejorar el salario y la estabilidad, y, a la vez, están en una fase de aspiración y crecimiento, mientras que los séniors, una vez consolidados, valoran más el equilibrio entre la vida y el trabajo que asumir más responsabilidades. En definitiva, es una evolución natural de las prioridades profesionales", opina Carlos González Reyes, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador del grupo i2TIC-IA Lab.

Más estrés

A su juicio, el problema es que un ascenso, en la mayoría de ocasiones, implica "más responsabilidad, más estrés y menos equilibrio personal", y aunque vaya acompañado de una mejora salarial, "actualmente ese incremento a menudo no compensa el coste real". "Los profesionales ya no valoran únicamente el sueldo, sino también la flexibilidad, el bienestar y el sentido del trabajo. Cuando esto no acompaña, el ascenso deja de ser atractivo", remacha.

A su vez, Natàlia Cantó Milà, profesora de Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, experta en sociología e investigadora del grupo GlobaLS, apunta a otra variable: la necesidad de tener tiempo para cuidar de hijos o de padres dependientes, dado que el estudio de Infojobs indica que la mitad de los profesionales rechazaría un ascenso por su impacto negativo en la conciliación. "Hay personas para quienes ascender implica aumentar la responsabilidad, y esto, a la vez, supone responsabilizarse de tareas de las que no quieren saber nada: creen que ascender implica poner más horas a disposición del empleador cuando hay toda una serie de tareas de cuidados de personas dependientes o de un mismo que no pueden asumirse", reflexiona.

Precarización

En opinión de González Reyes, "no faltan personas con capacidad de liderar, sino que muchas no quieren asumir roles que perciben como poco sostenibles". En el cambio de tendencia influye, según los expertos, la precarización laboral: "Las responsabilidades y la disposición temporal aumentan mucho con el ascenso, pero no tanto el sueldo; a la vez también ocurre que, en condiciones de precariedad, tenemos el fenómeno de gente que cada vez tiene que aceptar trabajos y dobles trabajos para poder sobrevivir", indica la socióloga.

Noticias relacionadas

En conclusión, añade el investigador, "el mercado laboral todavía se está ajustando a las nuevas prioridades como la salud mental, la conciliación o la autonomía", lo que a su juicio obliga a repensar en el ámbito laboral y empresarial qué quiere decir liderar y en qué condiciones.