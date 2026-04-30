El Rocío se prepara para su mayor despliegue: 7.000 efectivos y más tecnología en el Plan Romero 2026

La cuenta atrás para la romería de El Rocío ya ha entrado en su fase decisiva con la celebración de la última reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2026. Un encuentro que se ha llevado a cabo por primera vez en el recientemente inaugurado Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en La Aldea.

La reunión, a la que han asistido miembros de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almonte y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad implicados en el operativo, ha servido para confirmar lo que ya se intuía: la edición de este año será la más ambiciosa en medios, tecnología y capacidad de respuesta de las celebradas hasta ahora. Todo en línea con el crecimiento constante de participación en la romería.

Reunión este jueves del Comité Asesor del Plan Romero en El Rocío (Almonte, Huelva). / JOAQUÍN CORCHERO - E.P.

Un “salto definitivo” en infraestructuras

Uno de los símbolos de ese crecimiento es el nuevo Cecopi, que se va a estrenar este año como base permanente del operativo. Cabe recordar que hasta ahora, buena parte de la infraestructura se montaba y desmontaba cada edición.

El consejero andaluz Antonio Sanz ha insistido en que este espacio marca “un antes y un después” en la gestión de emergencias durante la romería. A su lado, el nuevo centro sanitario —con consultas, área de observación y medios diagnósticos— refuerza la idea de que el Rocío deja de ser un evento atendido de forma provisional para contar con servicios estables, permanentes durante todo el año.

Un operativo sin precedentes

Las cifras vuelven a ser de gran evento: más de 7.000 efectivos, 1.500 vehículos y 14 medios aéreos distribuidos entre caminos y Aldea acompañando a las 127 hermandades filiales durante su tránsito hacia la aldea. Un despliegue que recorre tres provincias y que convierte al Plan Romero en un modelo estudiado fuera de España.

En ese engranaje, la Guardia Civil vuelve a ocupar un papel central, junto a policías locales, servicios sanitarios y Protección Civil. A este despliegue se suma el dispositivo específico del Plan Infoca, adaptado al riesgo de incendios forestales en estas fechas, con medios aéreos y terrestres preparados para actuar de forma inmediata en el entorno de Doñana.

Cuándo se pone en marcha el Plan Romero

El Plan Romero 2026 se pondrá en marcha el próximo 18 de mayo con las salidas de las primeras hermandades filiales, como son el caso de las de Ayamonte e Isla Cristina -entre otras-.

Este operativo estará vigente hasta el 28 de mayo cuando la última de las filiales llegue a su municipio de origen, por lo que se trata de un dispositivo que cubre las necesidades y garantiza la seguridad de todas y cada una de las hermandades.

Cambios en los caminos por las recurrentes borrascas

Los caminos volverán a ser, un año más, el verdadero termómetro de la romería. Lejos de la imagen final en la aldea de El Rocío, es en ellos donde se concentra gran parte del esfuerzo del Plan Romero.

Los Caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz constan de kilómetros de tránsito por espacios naturales, cruces delicados y puntos de alta concentración que obligan a una vigilancia constante por parte de los efectivos de seguridad.

Este año, además, las lluvias del invierno han obligado a replantear algunos itinerarios, introduciendo cambios que requieren una planificación aún más precisa. El despliegue combina puntos asistenciales fijos y móviles, seguimiento GPS de las hermandades y una coordinación continua desde el centro operativo para acompañar el avance de las comitivas.

Tecnología para anticiparse, no solo para reaccionar

Si hay un concepto que se repitió durante la jornada ha sido el de anticipación. El Plan Romero no solo busca responder a incidentes, sino preverlos.

Para ello, el dispositivo incorporará herramientas poco habituales en este tipo de eventos: desde un “gemelo digital” de la aldea que permitirá seguir en tiempo real lo que ocurre, hasta drones con cámaras térmicas y sistemas de comunicación satelital pensados para escenarios extremos.

Según explicó Sanz, el control de aforo con wifi inteligente —uno de los puntos más sensibles— no pretende contabilizar asistentes, sino detectar comportamientos anómalos que puedan alertar de una situación de riesgo antes de que se agrave. “Tenemos disponible el Es Alert para las comunicaciones de avisos masivos a la población en caso necesario”, advirtió el consejero

Unidad, coordinación institucional y colaboración ciudadana

Antes de la reunión del comité, el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, volvió a reivindicar el Plan Romero como un modelo difícil de replicar: “Llevamos años diciendo que es un punto y aparte, un ejemplo de unidad en el que todas las administraciones ponen lo mejor de sí”. En esa misma línea, subrayó la dimensión global que ha ido adquiriendo la romería, recordando su proyección internacional tras el reciente encuentro celebrado en América: “El Rocío es universal, no tiene fronteras”.

Desde el Ayuntamiento de Almonte, la teniente de alcalde Toñi Pérez reforzó esa idea de cooperación como clave del éxito: “No hay forma de avanzar si no nos coordinamos y si no trabajamos de la mano”, afirmó, destacando el papel conjunto de administraciones y operativos. Además, también reconoció que el ayuntamiento “no está preparado” por sí solo para hacer frente a este despliegue.

Además, los implicados en la reunión han querido poner el acento en los peregrinos. “No tenemos un efectivo detrás de cada romero”, advirtió Padilla, apelando a la responsabilidad de quienes hacen el camino, recordando que ninguna planificación puede sustituir el comportamiento de miles de peregrinos en tránsito.

Un año clave para el calendario rociero

La romería de 2026 se celebra en un contexto especial para el mundo rociero, en el que varias citas de gran significado se encadenan a lo largo del año. Tras los días de camino y la concentración en la aldea, la atención se desplazará meses después hacia otro de los momentos más esperados por los devotos: el traslado de la Blanca Paloma a Almonte. Un acontecimiento que se celebra cada siete años en el mes de agosto.

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Como ha recordado el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, esta romería actuará como antesala de ese momento: “Este Rocío va a ser el prólogo de lo que vamos a vivir el próximo mes de agosto”, ha señalado, en referencia a un traslado que, además, vendrá acompañado de un nuevo año jubilar y que añade un valor simbólico especial a la edición de 2026.