Aprender a gestionar conflictos en clase, la asignatura pendiente de los profesores frente al bullying: "No todo el mundo vale"

“Somos profesores, no psicólogos. Pero parece que, además de enseñar, tenemos que ser gestores de emociones, consultores digitales, policías y psicopedagogos”. Con estas palabras, un profesor de secundaria que prefiere guardar el anonimato se lamenta sobre lo complicado que es detectar el bullying en las aulas, especialmente en ESO. En los casos más graves, los profesionales de la enseñanza suelen ser los primeros en recibir reproches: "¿Cómo no pudiste saber lo que pasaba en tu clase? ¿Cómo no hiciste nada?".

En España, según el informe elaborado en 2023 por la Universidad Complutense de Madrid e impulsado por la Fundación ColaCao, el 6,2% de los estudiantes de los cursos comprendidos entre 4º de primaria y 4º de ESO admiten que sufren acoso escolar mientras que el 2% se reconocen como acosadores. Es decir, en cada clase hay casi dos alumnos que son víctimas y por cada dos grupos hay un acosador.

En este contexto, la gestión de conflictos diarios en el aula emerge como una asignatura pendiente del sistema educativo. Que deje de serlo no solo pasa por aprobar medidas como disminuir las ratios (algo que ya está en marcha), sino por actualizar la formación que reciben los docentes y, sobre todo, ajustar las condiciones en las que se accede a la profesión. Esa es, al menos, la opinión de muchos educadores que cada día ven y sufren lo que está pasando en los institutos.

"No todo el mundo vale para gestionar conflictos a diario, algo básico para luchar contra el acoso escolar" — Jesús Chico, profesor de secundaria y jefe de estudios

“En secundaria, eres un especialista. Te gradúas en Química, Matemáticas o Filología y sabes mucho de lo tuyo. Pero si careces de nociones de neurociencia o psicoeducación y no sabes nada de cómo funciona el cerebro todavía inmaduro de los adolescentes, estás perdido”. El que habla así es Jesús Chico, profesor de asignaturas científicas en secundaria y jefe de estudios en el colegio Santa María de los Apóstoles, un centro donde conviven 37 nacionalidades y ubicado en un barrio obrero de Madrid, Carabanchel. "No todo el mundo vale para gestionar conflictos a diario, algo básico para luchar contra el bullying", asegura Chico, lector incondicional de los libros del científico especializado en neuroeducación David Bueno.

"Puedes ser un gran profesor de Matemáticas, pero si no conoces el cerebro adolescente estás perdido" Jesús Chico

El profesor y jefe de estudios se muestra muy crítico con su profesión y demanda poner en alza cuatro valores en las aulas: disciplina, respeto, cariño y confianza. "Necesitamos que los estudiantes aprendan matemáticas, física, inglés y lengua, de acuerdo. Pero no solo eso. Por encima de todo, somos educadores, modelos y referentes. La docencia es una profesión muy vocacional y no la puede ejercer cualquiera", asevera.

"Es difícil detectar el acoso. Primero porque a los profesores nos falta formación y porque, muchas veces, se produce fuera del aula y no lo vemos" Toni García Arias — Director escolar y autor de 'Aulas sin bullying, aulas sin miedo'

A Chico no le termina de convencer el acceso al máster oficial para ejercer la docencia en ESO y bachillerato, donde pueden matricularse educadores motivados y vocacionales pero también profesionales de varios campos que no han encontrado trabajo en su campo y ven la enseñanza como una opción laboral más. "Puedes haber estudiado Matemáticas y saber mucho, pero la vocación es básica", concluye Chico, que lleva 25 años ejerciendo la docencia, profesión que eligió por lo mucho que le inspiró uno de sus maestros. "Soy profe por mi profe Pedro", se emociona.

Prevención y plan de convivencia

Una buena gestión del aula es una contundente herramienta contra el bullying. Sin embargo, solo el 5,6% de los docentes han recibido formación sobre convivencia o acoso en las aulas, según un reciente informe de la fundación Mapfre y Siena Educación.

"La gestión del aula implica tareas de prevención, un plan de convivencia y gestión de conflictos y, por supuesto, conocer a los adolescentes", insiste el jefe de estudios del Santa María de los Apóstoles, uno de los 6.000 centros que se han apuntado al programa Somos Únic@s, nacido en el curso 2022-23 bajo el paraguas de la Fundación Cola-Cao y orientado a prevenir el hostigamiento escolar desde la educación emocional. La iniciativa implica trabajar la autoestima, el respeto a los demás y la detección de señales de alerta. El objetivo es animar al alumnado a levantar la mano si sospechan de un caso.

Agentes-tutores

"Gestiono conflictos a diario. Cuando lo veo necesario, abro un protocolo para investigar lo sucedido y actuar. En los más de 20 años que llevo como profesor, ningún expediente ha terminado como un caso específico de bullying. Siempre lo hemos solucionado con el plan de convivencia, que es una manera de anticiparse y que el incidente no llegue a ser acoso", explica Chico. "Para eso -añade- es imprescindible que los alumnos tengan confianza y acudan a ti para que te cuenten qué está pasando en el aula. Si dos chavales quedan por la tarde para pegarse, siempre hay un alumno que viene a mí y me lo explica. De esa manera, intervenimos y lo solucionamos".

Los policías municipales que velan, desde fuera, por la buena convivencia escolar en Madrid aseguran que el colegio de Chico es "un oasis" en el barrio de Carabanchel.

No todos los conflictos escolares son bullying. Saber diferenciarlos bien es solo el primer paso. Pero es más complicado de lo que parece. "Es difícil detectar el acoso. Primero porque a los profesores nos falta formación y porque, muchas veces, se produce fuera del aula y no lo vemos", explica el profesor Toni García Arias, director escolar y autor del ensayo 'Aulas sin bullying, aulas sin miedo'.

Consciente de la gravedad del problema, el Ministerio de Educación y FP acaba de lanzar un protocolo marco (no es una obligación sino una referencia para las autonomías) para acelerar la gestión de los expedientes. Desde la detección y la comunicación, el texto concede a los centros un plazo máximo de 24 horas para notificar a las familias el suceso una vez abierto el protocolo y 10 días para iniciar un plan de intervención. El seguimiento y evaluación se llevarán a cabo durante un mínimo de seis meses hasta el cierre del caso.

"El nuevo protocolo marco contra el bullying tiene por objetivo formar a los profesores para que sepan qué hacer" — Milagros Tolón, ministra de Educación y FP

"El protocolo establece indicadores claros de alerta temprana y brinda seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos", explicó la ministra Milagros Tolón el pasado jueves en un acto en Madrid dejando claro que uno de los objetivos del nuevo procedimiento es "formar a los profesores para que sepan qué hacer".

Cambiar a tu hijo de centro

A pesar de que todos los centros disponen de protocolo antibullying, la realidad es que no siempre se activa. En otros casos, se activa pero no sirve de nada. Una investigación de Funcas de 2024 reveló que, ante la inacción del centro educativo y el resto de la comunidad escolar, el 24% de las familias que aseguran que su hijo es víctima toman la decisión de cambiarlo de centro para que no siga sufriendo.

Lejos de ser 'una cosa de críos', el bullying está estrechamente asociado a la ideación suicida y a los intentos de suicidio en la infancia y la adolescencia. El informe de la Universidad Complutense -el más ambicioso hasta la fecha- reveló que el 20% de víctimas y el 17% de agresores han intentado suicidarse.