De Santiago al mundo: Miguel y el oficio olvidado que gana premios internacionales

Vivimos una época dominada por la inmediatez y la producción en masa, por lo que los trabajos más artesanales, que precisan de mucho tiempo y paciencia, se están quedando en el olvido. Sin embargo, en Santiago aún hay cabida para esos oficios tradicionales que se aprenden y ejecutan con maestría tras años de intensa dedicación. Miguel Pérez encarna una de esas profesiones que hoy están en peligro de extinción: la encuadernación artesanal. Desde Retrincos Encuadernación, en la primera planta de su casa en Rúa do Nabal, deslumbra con sus diseños a jurados de importantes concursos de encuadernación de todo el mundo.

El único en Santiago

Miguel Pérez es, en sus propias palabras, el único en Santiago dedicado a restaurar y encuadernar libros de principio a fin de forma artesanal. Lleva más de 20 años ejerciendo este oficio, que hasta hace dos, tuvo que combinar con otro trabajo porque «no da para comer». La culpable de despertar en él el gusanillo de la encuadernación fue su mujer quien, en un momento en que lo estaba pasando mal a nivel personal y laboral, decidió anotarlo en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. «Al año y medio o dos años nos surgió una oportunidad de trabajo en Santiago y nos vinimos para aquí, pero cuando pude volví a solicitar al profesor que me admitiese de nuevo en la Escuela porque a mí la encuadernación me gustaba y no quería dejarlo», relata. Terminó los estudios con el profesor Vidal y siguió formándose después con otra encuadernadora. Y de esta forma lo que empezó como un pasatiempo, se convirtió en una necesidad para él. «Como me dijo el profesor en su día: puede que vengas aquí solamente a pasar el rato porque lo estás pasando mal, yo lo entiendo. Pero esto es una droga, y como te alcance, ya no la vas a poder dejar nunca. Y tenía razón, porque no, nunca la he dejado».

«Como me dijo el profesor en su día: puede que vengas aquí solamente a pasar el rato porque lo estás pasando mal, yo lo entiendo. Pero esto es una droga, y como te alcance, ya no la vas a poder dejar nunca. Y tenía razón, porque no, nunca la he dejado»

Sus primeros encargos

La primera vez que uno de sus trabajos transcendió fue a principios de los 2000 cuando el Museo das Peregrinacións le encargó un libro. «Fue una alegría porque se trata del primer libro que hice por mí mismo. Lo cogieron para una exposición y, de hecho, estuvo expuesto allí más o menos un mes», cuenta el artesano. El empujón definitivo que le llevó a aceptar encargos y hacer de su afición un trabajo se lo dio un periodista de EL CORREO GALLEGO que hace unos diez años publicó un reportaje sobre su oficio, que llegó hasta un empresario gallego afincado en Barcelona que era y es un gran coleccionista de libros. «Se puso en contacto conmigo para hacer un encargo y, al principio, me negué porque no me veía capacitado, pero tanto insistió que le dije:‘mira, mándame uno y probamos a ver’. Y bueno, lo cierto es que le encantó», cuenta. «Lo que yo no sabía es que estaba trabajando en un original de unos poemas del poeta Manuel María. Eso me lo dijo después, y casi me caigo del susto porque si lo llego a haber hecho mal, desgraciaría algo único», recuerda.

Libro encuadernado en piel, decorado con linograbado / CEDIDA

Llegó a encuadernarle unos 50 libros de su biblioteca a este coleccionista. Todos sus libros, dice, son de Camilo José Cela y están dedicados por él, «del que llegó a ser un gran amigo». Su trabajo no ha conquistado solo a coleccionistas nacionales, sino que ha tenido varios encargos de personas de otros países que han conocido sus trabajos por internet y no han dudado en confiarle sus libros.

El proceso

El arte de la encuadernación requiere de materiales como las pieles, telas, materiales sintéticos... y de técnicas decorativas como mosaicos, craquelados en piel o pieles teñidas que generan obras únicas y originales. Al material hay que sumar el tiempo que implica la elaboración artesanal, el secado y el periodo necesario para que el libro quede completamente estabilizado. «Por otro lado, yo no he estudiado diseño gráfico por lo que para mí imaginar y desarrollar un boceto es un proceso complicado», señala.

Libro elaborado con doble cartón, piel y papel / CEDIDA

Por todo ello, nunca tarda menos de un mes en terminar un libro, lo que elimina por completo la posibilidad de vivir solo de este oficio. «Hay gente que vive de ello, pero de la encuadernación industrial, a base de hacer tiradas y tiradas, yo no hago eso. Alguna editorial pequeña me propuso hacer 20 libros y me negué. Hace cosa de un año, un fotógrafo de Castilla y León hizo un reportaje basado en imágenes de los pueblos de la comunidad, y quería tres libros iguales en pergamino, que era el mismo que se usa en las panderetas. Me costó horrores adaptar ese pergamino a los libros porque el que usamos nosotros es más fino. Tuve que hacer los tres iguales y los hice porque fue un caso especial, ya que crear tres idénticos es algo que no entra en mi cabeza. Yo nunca repito el mismo libro dos veces».

Policarbonato

Miguel es de los pocos artesanos en España que hace encuadernación en policarbonato. Curiosamente, aprendió esta técnica a través de un monje que vive en un monasterio situado en la frontera entre Holanda y Bélgica. Hace unos 15 años, moviendo varios hilos, lograron que les impartiese un curso. «Es un material que se usa en la construcción. Muchas claraboyas de pisos y casas están hechas de policarbonato porque es mucho más duro que el metacrilato. Él nos enseñó cómo adaptarlo al libro, cómo cortarlo y lijarlo para darle una capa de imprimación y cómo pintarlo. Finalmente, se deja secar y a partir de ahí empieza otro proceso de lijado en agua.

Uno de sus libros en los que usó policarbonato / CEDIDA

Hay que pulirlo, hay que volver a darle un barniz. Cuando está hecho, se pegan las tapas al libro», cuenta. Al ser un trabajo tan complejo, supone mucho tiempo terminarlo, por lo que hay pocos encuadernadores que usen el material al no compensar económicamente.

Premios

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido más allá de nuestras fronteras con numerosos premios en concursos de todo el mundo. La primera vez que se animó a enviar un trabajo suyo fue para el certamen Elizabeth Soutar, en Edimburgo, Escocia. «Cogí en mi biblioteca el libro Ritos y creencias gallegas e hice un linograbado de la Santa Compaña. Hice la plancha de linóleo, lo puse en piel... No salió como yo quería, pero bueno, estaba aceptable. Le escribí el título y el autor a mano y lo envié. La sorpresa fue que me concedieron el premio al mejor debutante. Tras este galardón llegaron muchos más. «El último fue hace dos años y me lo concedieron desde la Universidad de Oxford».

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En Retrincos, su modesto taller compostelano, Miguel sigue dedicando su tiempo a restaurar libros y crear auténticas joyas de coleccionista. No ha perdido la ilusión de los concursos y, por ello, ahora está trabajando en tres proyectos, uno para enviar al Ministerio de Cultura de España y dos para una competición de Inglaterra.