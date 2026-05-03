Endesa y AMUS impulsan la conservación de más de 200 ejemplares de pájaros en peligro de extinción

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial renovable, Enel Green Power España, y Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) han impulsado la conservación de más de 200 ejemplares de pájaros en peligro de extinción. En concreto, han liberado 100 ejemplares de milano real y han marcado más de 100 aguiluchos cenizos.

La acción, según ha informado Endesa en una nota de prensa este martes, se enmarca en un programa de conservación de especies en peligro de extinción centrado en dos pájaros icónicos de la biodiversidad de la Península Ibérica y Baleares.

Éstos son el milano real y el aguilucho cenizo, dos especies esenciales para el equilibrio ecológico de sus hábitats y marcadas por un declivio poblacioanal.

El milano real, catalogado como especie en peligro de extinción en España, enfrenta amenazas críticas como el envenenamiento y la destrucción de hábitats. Así, como respuesta a la necesidad de conservar esta especie, nace el proyecto LIFE Eurokite que, entre otras acciones, busca reforzar las poblaciones reproductoras del sudoeste de la Península Ibérica con la liberación de 100 ejemplares procedentes de Inglaterra hasta 2024.

En Baleares, con la colaboración de entidades locales, se utilizan emisores GPS para estudiar sus movimientos y detectar riesgos, mejorando así las estrategias de protección. Este enfoque, han destacado, combina ciencia, conservación activa y educación, con campañas en colegios que buscan involucrar a la población en su preservación.

Por otro lado, el aguilucho cenizo se ve gravemente afectado por prácticas agrícolas intensivas y la destrucción de sus nidos. Para combatir esta situación, desde AMUS se ha realizado un programa de protección que incluye la colocación de cierres de protección en los nidos más vulnerables y el anillado de más de 100 pájaros en varias provincias, como Badajoz, Málaga y Sevilla.

Igualmente, el uso de dispositivos GPS permite monitorear adultos y crías, recopilando datos valiosos sobre el comportamiento y las rutas migratorias. Estas acciones no solo preservan la especie, sino que fomentan una coexistencia sostenible entre la fauna y las actividades agrícolas.

Ambos proyectos, según ha resaltado Endesa, representan un modelo integral de conservación que combina tecnología avanzada, colaboración institucional y sensibilización ciudadana. Este esfuerzo no solo protege estas dos especies sino que refuerza el compromiso de Endesa y Enel Green Power España con la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural.

Además de en Mallorca, que se ha llevado a cabo la monitorización de la población del milano real a través de emisores GPS y colaboración con entidades locales, en Badajoz se han hecho acciones de sensibilización y conservación de ambas especies, mientras que, en Andalucía, se han anillado aguiluchos cenizos, entre otras acciones.

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En Castilla-La Mancha se ha llevado a cabo el suministro de cierres protectores de nidos y seguimiento con GPS de adultos y, en Portugal, acciones dentro del proyecto LIFE Eurokite para reforzar las poblaciones de milano real.