Javier Moll: "Servir a la sociedad es, en su esencia más pura, anteponer el bien común al interés propio"

El discurso del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, colocó la vocación de servicio en el centro del homenaje que los Premios Valor y Servicio rinde a profesionales sobresalientes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado: “Hoy nos reunimos para premiar a algunos en el convencimiento de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Queremos subrayar el significado profundo que tiene el servicio a los demás, y destacar a aquellos que han hecho de ese principio el eje de su vida”.

El editor recordó que estos galardones reconocen la labor de quienes, con entrega y determinación, velan cada día por “algunos de los pilares esenciales de nuestra convivencia: la seguridad en las calles, la libertad, la paz y el orden democrático”.

“Servir a la sociedad es, en su esencia más pura, anteponer el bien común al interés propio; es asumir responsabilidades cuando implican sacrificio, incomodidad o riesgo; es estar presente allí donde se necesita, muchas veces sin visibilidad, sin aplausos y sin otra recompensa que la satisfacción del deber cumplido”, dijo.

Aseguró que ese servicio no se limita a nuestra geografía y recordó que España participa de forma activa en misiones internacionales de paz, donde “nuestras fuerzas contribuyen a estabilizar regiones en conflicto, proteger a poblaciones vulnerables y construir condiciones para un futuro más justo”. Y en esos escenarios a menudo complejos y exigentes, “se proyecta -señaló- lo mejor de nuestro país: profesionalidad, humanidad y compromiso con los valores universales”.

Coordinación y cooperación

Javier Moll considera esenciales la coordinación y la cooperación: “La colaboración entre ejércitos, cuerpos policiales y distintas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, es lo que hace posible anticiparse, reaccionar con rapidez y proteger de forma eficaz a los ciudadanos”.

Y reflexionó sobre cómo, a menudo, pasa inadvertida en nuestra sociedad actual la valiosa labor de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. “Instalados en el Estado del bienestar, apenas valoramos realidades que forman parte de nuestra vida cotidiana: la tranquilidad en nuestros pueblos y ciudades, la protección de nuestras fronteras, la defensa de nuestra soberanía, la ayuda en situaciones de emergencia o la respuesta inmediata ante el peligro, la amenaza, la injusticia y el delito”, afirmó.

El presidente de Prensa Ibérica considera que “el verdadero valor no se mide únicamente en momentos extraordinarios, sino en la constancia del compromiso diario; en quien da un paso al frente cuando es necesario, en quien permanece en su puesto, incluso cuando las circunstancias son adversas”. Y añadió que “el valor es imprescindible en la guerra, pero también lo es -y a veces más- en la paz”, rememorando una cita atribuida a Nelson Mandela: “el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él”.

“Hay valor en quien es adentra en lo desconocido para salvaguardar a otros, en quien da un paso al frente cuando los demás retroceden, en quien asume el riesgo como parte inseparable de su deber”, enfatizó.

El editor de prensa aseguró que los Premios Valor y Servicio reconocen trayectorias, actos ejemplares y servicios sobresalientes pero, sobre todo, “una forma de entender la vida: la de quienes han elegido servir”.

Y, antes de concluir felicitando a los galardonados, Javier Moll dijo que estos galardones “nacen con la vocación de recordarnos que esa entrega importa, que ese esfuerzo tiene sentido y que, como sociedad, debemos reconocerlo y agradecerlo”.