Santiago se escribe en sus librerías más emblemáticas

Recorrer Santiago esta semana implica tropezarse, en pleno centro de la Alameda, con una veintena de casetas de librerías y editoriales que ofrecen, además de literatura para todos los gustos y edades, actividades que van desde las firmas de libros hasta los cuentacuentos. Aprovechando que la ciudad celebra su Feria del Libro, ponemos el foco en uno de los negocios más preciados en una ciudad universitaria como Santiago: las librerías y, por descontado, en sus profesionales, los libreros. Frente a la oferta abundante, pero anónima de las grandes superficies, conservan un oficio casi artesanal: saber escuchar, conocer los fondos, intuir qué libro necesita cada lector y defender títulos que quizá no aparecerían en las mesas más populares. Estas son algunas de las librerías que mejor resumen la personalidad lectora de Compostela.

1. Librería Couceiro

Sin duda, una de las grandes referencias culturales de Santiago y, muy especialmente, del libro gallego. Fundada en 1969, se presenta como el establecimiento con más tradición en la venta de libro gallego en Galicia y desde 2007 ocupa un lugar privilegiado en la Praza de Cervantes, en pleno casco histórico. Couceiro no funciona como una librería generalista más: sus estanterías son un mapa de la cultura gallega, con literatura, ensayo, historia, pensamiento, libro antiguo y una atención especial a todo lo que se publica en gallego. Desde la propia librería señalan que en sus fondos pueden encontrarse desde volúmenes antiguos hasta todos los títulos disponibles en gallego, además de una amplia selección de libros portugueses. En sus instalaciones se celebran presentaciones, encuentros y actos relacionados con la literatura y la cultura gallega.

Interior de la librería Couceiro / X. Rey

2. Follas Novas

Follas Novas es una de las librerías históricas de Compostela y una pieza clave en la memoria cultural del Ensanche. Abrió sus puertas en 1971, en una ciudad y en un barrio muy distintos a los de hoy, y nació con una orientación muy marcada hacia el libro universitario. Empezó en un local de apenas 95 metros cuadrados y, con los años, se consolidó como una gran librería de referencia, con fondos amplios que van desde manuales universitarios y libros de texto hasta literatura, arte, arquitectura, idiomas y ensayo. Frente a las grandes superficies, Follas Novas conserva algo esencial: la experiencia acumulada y la atención de quien sabe orientar al lector. Además, ha sabido adaptarse a los cambios sin renunciar a su identidad como librería de barrio. Hace poco más de un año, dio un paso más en su historia con la ampliación del negocio y el traslado de la sección infantil a un local situado justo enfrente. El resultado es un espacio cuidado y acogedor, pensado para que los más pequeños descubran los libros con curiosidad.

Escaparate de la librería Follas Novas / Follas Novas

3. Librería Pedreira

Ubicada en Rúa do Home Santo, y abierta desde 1981, siempre tuvo una clara vocación: defender el libro, la lengua y la cultura gallegas desde un espacio cercano y activo. En sus estanterías conviven la literatura gallega, el ensayo, la poesía, la narrativa, el pensamiento crítico y las publicaciones que ayudan a leer Galicia desde dentro. También destaca por su papel dinamizador. A lo largo de los años ha participado en ferias, encuentros, presentaciones, certámenes y actividades culturales, convirtiéndose en un punto de referencia para lectores, autores y editoriales.

Exterior de la librería Pedreira / Pedreira

4. Lila de Lilith

Nacida en 2011, se define como una librería feminista y un espacio de encuentro. Está situada en la Rúa Travesa, en plena zona vieja, y desde allí ha construido un lugar adecuado para leer, pensar y hacer comunidad. Su fondo reúne libros escritos por mujeres y obras atravesadas por la perspectiva de género: narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil, cómic, ensayo, historia, sexualidad, salud o pensamiento social. Lila de Lilith acoge presentaciones, clubes de lectura, encuentros feministas, cursos y actividades culturales, convirtiéndose así en un punto de reunión para lectoras, autores, colectivos y personas interesadas en la igualdad y el pensamiento crítico.

Interior de la librería Lila de Lilith / W.K.

5. Cronopios

Esta librería arrancaba en Pontevedra y tres años después abría una nueva sede en Santiago en 2012. Tras años asentada en Alfredo Brañas, en 2025 se trasladaba a Rúa das Orfas. Su importancia está en haber construido comunidad: es una librería querida porque acompaña a sus lectores, organiza actividades y conserva algo esencial del oficio como es la recomendación hecha desde la lectura y la confianza.

Librería Cronopios / CEDIDA

6. Numax

NUMAX es una de las librerías más singulares de Santiago porque no se entiende sola: forma parte de un proyecto cultural donde conviven cine, librería y laboratorio audiovisual. La cooperativa NUMAX se constituyó en 2014 en Santiago y el espacio abrió en marzo de 2015 en la rúa Concepción Arenal, con la voluntad de devolver el cine al centro de la ciudad y crear un lugar de encuentro para la cultura contemporánea.

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Fachada de NUMAX / NUMAX

Su fondo tiene un carácter muy reconocible: combina novedades editoriales con una cuidada selección de literatura, arte y pensamiento. Esa personalidad conecta con el resto del proyecto: una programación cinematográfica de autor, independiente y en versión original.