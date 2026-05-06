Brote
Confirman que el hantavirus que causó tres muertes en un crucero es de una cepa transmisible entre humanos
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius
EFE
GINEBRA
El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Tanxugueiras abre as festas da Ascensión e presenta ‘O Cuarto’ no arranque da celebración máis agardada polos picheleiros
- Fallece a los 89 años Ángel Brey Castro, el fundador de Pinturas Ángel Brey, que puso color a medio Santiago
- Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
- Una mujer queda atrapada en el interior de su coche después de volcar en la salida de la autovía Brión-Santiago
- El programa 'Fiesta' destapa los deseos sexuales de Alfonso Basterra ante su posible salida de prisión: 'Estoy más salido que Errejón
- La empresa compostelana Mestrelab Research transforma las matemáticas en una herramienta clave para la industria farmacéutica
- La autovía entre Santiago y Lugo, ¿terminada en verano?