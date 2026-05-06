Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Los españoles que viajan en el barco serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

Marlaska: "Es la OMS quien ha pedido el auxilio" El ministro Marlaska ha recordado que es "la OMS quien ha pedido el auxilio" y que el marco europeo activa un mecanismo para abordar una crisis de este tipo.

Situación "complicada, pero controlada" El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que se trata de una situación "complicada pero controlada".

Mónica garcía explica la situación del crucero con hantavirus Mónica García: "La situación es la siguiente: un equipo de epidemiólogos ha realizado una evaluación minuciosa y ha identificado que a bordo hay tres casos de tres personas sintomáticas que están siendo evacuadas desde Cabo Verde a Países Bajos. El médico del barco, que presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado y no será trasladado a España, sino que está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros que permanecen en el barco son asintomáticas. El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en tres días en el puerto de Granadilla de Abona. Todos los pasajeros extranjeros serán repatriados. El proceso está dirigido por la Comisión Europea, contará con el apoyo de la OMS y contará con todas las garantías de seguridad, se evitará todo contacto por la población local y se velará por la seguridad del proceso de asistencia. Los españoles que están a bordo (13 pasajeros y un tripulante) serán examinados y trasladados en avión militar a Torrejón y después al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid".

Los epidemiólogos consideran "imposible" que el brote de hantavirus en el crucero cause una pandemia "Es, sobre todo, un brote epidémico mediático con el agravante de que tiene lugar dentro de un crucero de lujo que hacía una ruta larga", señala por su parte a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà, en referencia a la crisis de hantavirus que está teniendo lugar en el buque con 147 pasajeros que permanece en aguas de Cabo Verde y que el sábado atracará en Canarias. Caylà considera "imposible" que haya una pandemia.

Clavijo afirma que solo hay una plaza hospitalaria para acoger a infectados Clavijo afirma que no existe ningún protocolo previsto para esta situación y explica que solo existe una plaza adecuada para coger a pacientes infectados. El presidente canario ha afirmado que se está actuando de forma "descoordinada" y "sin tener en cuenta a Canarias".

Clavijo lamenta haber sido excluido del Gabinete de crisis español Fernando Clavijo, presidente canario, ha criticado haber sido excluido del gabinete de crisis del Gobierno central y ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya contactado con él, teniendo en cuenta que Canarias acogerá el buque. Sí ha informado de que la naviera ha pedido autorización para que el crucero desembarque en Santa Cruz de Tenerife. También ha mostrado su desacuerdo con que la embarcación deba llegar a Canarias.

La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias Sobre las 23:00 horas de este martes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió un requerimiento del Ministerio de Sanidad para activar urgentemente la unidad de aislamiento (UTAM) del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, de modo que pudiera recibir al médico del crucero afectado por hantavirus "en cumplimiento del derecho internacional". El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, remitió de inmediato una misiva en respuesta en la que solicitaba información sobre el estado clínico del paciente para saber los recursos que necesitaría activar. Tras la carta, el requerimiento ministerial fue desactivado y el paciente, en estos momentos, se encuentra aún en el MV Hondius fondeado en las aguas de Cabo Verde desde el 2 de mayo. La misiva enviada por el SCS solicitaba información clínica del paciente para poder evaluar la situación. En concreto, del médico del crucero, que es el que se encuentra en estado más grave. Lea aquí la noticia completa

Primer caso sospechoso de hantavirus por contacto fuera del barco Un ciudadano francés está siendo investigado como caso sospechoso de hantanavirus por contacto con el paciente suizo que ha dado positivo. Según informa BFMTV, viajó en el mismo avión que el caso confirmado que se encuentra bajo tratamiento en Zúrich.

Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma un nuevo elemento de controversia política. Mientras el Gobierno de España justifica la llegada del buque o el traslado de pacientes a Canarias por razones humanitarias, de proximidad y capacidad sanitaria, las autoridades suizas han confirmado que un pasajero del mismo crucero ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por el virus. Según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el paciente se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Universitario de Zúrich. Las pruebas de laboratorio han confirmado que se trata de la cepa Andes, presente en América del Sur y detectada también en otros casos relacionados con el brote a bordo del Hondius. La confirmación del caso en Suiza introduce un nuevo matiz en la discusión abierta entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Canarias ha cuestionado que el Ministerio de Sanidad defienda el traslado del operativo a las Islas como única salida viable, al considerar que existen alternativas en otros territorios europeos con unidades especializadas para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.