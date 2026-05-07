El mercado del té listo para beber crece un 21,3% en Galicia con Fuze Tea

El té listo para beber (RTD) vive en España y Galicia su mayor impulso en años gracias al impacto de Fuze Tea. La categoría de bebidas ha entrado en una fase de expansión a doble dígito, impulsada por la mayor activación del mercado.

Los datos a nivel nacional reflejan esta tendencia en 2025, pues el té RTD creció un 18 % en volumen y en valor en el canal de alimentación moderna. Esta tendencia se consolida en 2026, con crecimientos cercanos al 20 %, tanto en valor como en volumen en el arranque del año.

Este dinamismo se refleja también a nivel regional. En la comunidad gallega, durante el primer trimestre de 2026, la categoría creció un 20 % en volumen y un 21,3 % en valor respecto al año anterior.

En palabras de Cristina García, directora de Foodservice y Restauración en Worldpanel by Numerator: «Cada vez más hogares incorporan el té RTD a su compra habitual y, una vez entra en el hogar, aumenta rápidamente su frecuencia y su intensidad de consumo. Esto explica que la categoría esté consolidándose como una elección recurrente dentro del repertorio de bebidas».

Todo ello refuerza la ambición de Coca-Cola Europacific Partners de duplicar el valor de la categoría de té listo para beber en España de aquí a 2030 con una firme apuesta por su marca Fuze Tea.

La firma está desempeñando un papel clave como uno de los principales motores de esta transformación. Tras el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original en el último trimestre de 2024 y su consolidación, desde el 1 de enero de 2025, como única marca de té RTD de Coca-Cola en España, ha logrado posicionarse como la primera marca de fabricante. En el arranque de 2026, Fuze Tea ya está presente en más de 3,1 millones de hogares del país.

Más allá de la penetración, destaca la calidad de su base de compradores: el 43,2 % de los hogares que consumen Fuze Tea repite compra. Esta combinación de captación y recurrencia indica que la marca no solo está contribuyendo a atraer nuevos consumidores, sino también a consolidar hábitos de consumo a medio plazo.

«El crecimiento de la categoría se apoya de forma clara en las marcas de fabricante, que concentran el 70 % del crecimiento total y refuerzan su peso frente a la marca de distribución. En este marco, Fuze Tea está contribuyendo a consolidar el papel del té RTD dentro del lineal, impulsando su visibilidad, dinamismo y capacidad para captar nuevos consumidores y aumentar la frecuencia de compra», afirma Javier Murga, director asociado de Category Management de Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners.

Variedad de consumidores

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El refresco mantiene una fuerte conexión con los consumidores más jóvenes. El 12,9 % de su volumen procede de hogares menores de 35 años, aunque variedades como Fuze Tea Té Verde-Maracuyá, uno de los sabores con mayor crecimiento, concentran el 50 % de su volumen en hogares menores de 49 años, un 25 % por encima del promedio registrado en la categoría de té RDT. n