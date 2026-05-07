La poeta gallega que salta de la autoedición al éxito editorial
Tras varios poemarios publicados por su propia cuenta, Patricia Cisneros saca a la luz ‘Sintiendo el sentido’ con Seis Letras
Contiene poemas dedicados a distintas personas
Si hay una frase muy de madre, de esas que recuerdas y cobra sentido cuando ya la niñez solo la vives a través de los ojos de tus hijos es «el que la sigue, la consigue». Buena parte de los millennials hemos crecido confiando ciegamente en que todos nuestros esfuerzos se verían recompensados en un futuro. Muchos somos hijos de padres que crecieron en familias con escasos recursos, y nos inculcaron las bondades de estudiar y de esforzarse para así en la vida adulta desempeñar un trabajo estable, cómodo y bien pagado. Pero muchas veces la realidad es otra y nos golpea en la cara con una intensidad que duele. Y es que lo cierto es que esa frase tan enérgica y positiva, a veces se cumple y a veces no. ¡Pero qué bien sienta cuando sí! Esa sensación de recompensa por el trabajo bien hecho es la que está viviendo ahora mismo Patricia Cisneros, una joven ourensana que combina su trabajo como administrativa con su mayor pasión: la poesía.
Hace dos años Patricia sacaba a la luz su primer poemario, Equilibrio imperfecto. No era el primer libro que escribía, pero sí el primero que decidió compartir públicamente y el germen de una carrera como escritora que no deja de despegar. Este primer trabajo fue una autopublicación a través de Amazon KDP y tras él llegaron dos poemarios más y un libro que es un compendio de frases. Para todos ellos optó también por la autopublicación. Ahora con su nuevo trabajo, Sintiendo el sentido, ha logrado conquistar a las editoriales y ha confiado su obra a Seis Letras.
«No tenía muy claro que mi libro interesase a las editoriales, pero decidí enviarlo a tres o cuatro. La primera en contestar fue Seis Letras y enseguida se despertó en mí el síndrome del impostor. De pronto me encontraba entre halagada y frustrada por pensar que quizá solo habían aceptado publicar mi libro porque no habían recibido muchos manuscritos», cuenta. «Pero después me contestaron las demás también con un sí, y ahí pensé: ‘oye, igual estás haciendo algo bien’. Al final, me decanté por Seis Letras porque conecté con Paloma Albarracín desde el primer momento y mi intuición no se equivocó».
Dejar atrás la autoedición
Para Patricia sentir el apoyo de las editoriales supuso un antes y un después a la hora de valorar su propia obra porque le aportó ese ‘plus’ de confianza que le faltaba para ser consciente de que tiene mucho que contar y que los lectores y amantes de la poesía están deseando escucharla. «Cuando autopublicas lo decides tú, nadie que entienda de ello lo ha visto, y esto me generaba una inseguridad bastante grande. Es importante creer siempre en ti mismo, pero, a veces, es inevitable buscar una cierta validación externa», confiesa. «Además, que pueda llegar a las librerías me hace muchísima ilusión».
Sintiendo el sentido
Patricia define su nuevo trabajo como puro sentimiento, tal y como reza su título. Cada capítulo está lleno de poemas dedicados a diferentes personas y sentimientos. No hay, por tanto, una emoción única que atraviese el libro, pero si se tiene que decantar por una, la autora escoge el «desasosiego».
De entre todos los poemas que componen el libro, Patricia se queda con uno en especial: el que dedica a su mejor amigo y en el que le explica lo importante que es en su vida.
Presentaciones
La poeta acaba de presentar Sintiendo el sentido en la librería Re-Read de Ourense y en el Liceo ourensano. Más adelante, tiene previsto hacer una presentación en Seixalbo y otra en Vigo. De momento, el poemario puede adquirirse a través de su Instagram.
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