RECURSO
El Supremo estudiará el 13 de mayo la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes
La asociación recurrió la norma argumentando que la regularización de migrantes "altera de forma estructural la política migratoria del Estado"
EP
El Tribunal Supremo ha acordado la celebración de una vista el próximo 13 de mayo para estudiar la solicitud de Hazte Oír de paralizar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno.
Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras admitir a trámite en abril el recurso que interpuso la asociación contra la norma.
La vista del próximo miércoles será el escenario en el que ambas partes expondrán sus posiciones ante el tribunal. El Gobierno acudirá representado por la Abogacía del Estado, según fuentes jurídicas.
La asociación solicitó al alto tribunal que suspendiese cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".
El recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, pone de manifiesto que el decreto "producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública", tanto en lo relativo "a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia".
Para Hazte Oír, la regularización extraordinaria de migrantes produce efectos jurídicos "inmediatos", tales como "la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes".
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