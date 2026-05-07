Investigación de la OMS
Un viaje para ver pájaros por Uruguay, Chile y Argentina, posible origen del brote de hantavirus
La OMS investiga un viaje ornitológico por el Cono Sur llevado a cabo por el matrimonio neerlandés que enfermó más tarde en el crucero MV Hondius como posible origen del actual brote vírico
EFE
Un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio neerlandés que enfermó más tarde en el crucero MV Hondius se investiga como posible origen del actual brote de hantavirus con nueve casos, cinco de ellos confirmados, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Antes de embarcar en el crucero el 1 de abril, la pareja, que falleció los días 11 y 26 del mes pasado, viajó a "lugares donde está presente la especie de rata conocida por transmitir el virus Andes", variante del hantavirus que ha sido confirmada en los casos analizados en laboratorio, agregó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tedros aseguró que la OMS trabaja con las autoridades sanitarias argentinas "para reconstruir los movimientos de la pareja" y agradeció la colaboración de ese país.
"Dada su experiencia y conocimiento sobre el virus Andes, también hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", señaló el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.
Una variante endémica en Argentina
La variante Andes del hantavirus es endémica en algunas zonas de Argentina, y es la única de la que por ahora se han confirmado transmisiones entre humanos, ya con anterioridad al actual brote.
La situación se produce en un momento en el que Argentina había anunciado su retirada de la OMS, el 17 de marzo, aunque el organismo internacional decidió llevar el caso a su asamblea anual (del 18 al 23 de mayo) antes de aceptar o no esa salida.
Tedros subrayó en su rueda de prensa de este jueves que confía en que la actual crisis haga que tanto Argentina como Estados Unidos reconsideren su salida de la OMS, al ver "lo importante que es la solidaridad para la seguridad sanitaria".
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