El documento confidencial sobre el desembarco del Hondius que el Gobierno de España niega a Canarias

El Gobierno de España niega al Ejecutivo canario el acceso a un documento sobre la gestión del desembarco del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus cuya llegada a Tenerife ha obligado a desplegar un amplio dispositivo sanitario y de seguridad.

El documento, fechado el 8 de mayo de 2026, está dirigido a las autoridades de salud pública, a las autoridades sanitarias portuarias y a los organismos implicados en el desembarco, el traslado posterior, la vigilancia y el seguimiento de los pasajeros y la tripulación.

Entre las medidas previstas, el texto establece que el desembarco debe realizarse de forma escalonada, con pasajeros y tripulantes saliendo “uno a uno” del buque. También indica que todas las personas a bordo deben recibir mascarillas respiratorias N95 o FFP2 antes de desembarcar, al no poder descartarse que algún contacto presente síntomas hasta completar la evaluación sanitaria.

La nota recoge además que las autoridades nacionales deben prever medidas de seguridad y de gestión de medios en el puerto receptor, dada la atención generada por el caso. También contempla la presencia de ambulancias equipadas antes del inicio de la operación, por si fuera necesaria una evacuación médica.

El documento detalla cómo debe organizarse la zona de evaluación sanitaria, que debe habilitarse en un espacio previamente identificado del puerto, preferiblemente al aire libre, con privacidad, asientos separados al menos un metro, baños específicos, agua potable y puntos de higiene de manos. Durante el cribado, los equipos sanitarios deben tomar la temperatura con termómetros sin contacto, valorar posibles síntomas y determinar el grado de exposición de cada pasajero o tripulante.

En caso de detectarse una persona con síntomas compatibles con infección por virus Andes, la nota indica que debe ser aislada en una zona específica, con baño propio, mientras se organiza su evacuación médica a un centro sanitario. Si el caso sospechoso se identifica antes de la llegada del barco, su traslado debe realizarse antes del desembarco del resto de personas.

El texto también incluye una referencia expresa al apoyo psicológico. La nota recomienda asistencia en salud mental y apoyo psicosocial para pasajeros y tripulación, al considerar que la situación puede haber generado un estrés significativo.

Seguimiento de los contactos

Uno de los puntos más relevantes es el seguimiento posterior de los contactos. El documento establece una vigilancia diaria durante 42 días desde la última exposición conocida, con control de síntomas como fiebre, fatiga, dolor muscular, cefalea, síntomas gastrointestinales o respiratorios. Durante ese periodo, también se desaconsejan los viajes nacionales e internacionales, salvo coordinación entre las autoridades sanitarias de origen y destino.

La nota incluye asimismo indicaciones sobre el equipaje, que debe ser gestionado por el operador del buque en colaboración con las autoridades competentes, y sobre la tripulación, cuyos miembros no deben incorporarse a otro barco hasta completar la vigilancia activa y la cuarentena correspondiente.

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Por último, el documento prevé que el MV Hondius sea inspeccionado para detectar roedores, limpiado, desinfectado y desratizado si fuera necesario. El buque solo dejará de considerarse afectado cuando la autoridad competente dé por válidas las medidas aplicadas y descarte condiciones a bordo que puedan constituir un riesgo para la salud pública.