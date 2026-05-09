HANTAVIRUS
La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius
EFE
Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".
Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25 en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.
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