¿Qué pasará en las próximas horas, cuando el MV Hondius llegue a Tenerife?

El crucero MV Hondius, en el que se declaró un brote de hantavirus, llegará en las próximas horas a Tenerife, donde se ultiman los detalles para la recepción digna y segura de sus ocupantes, 151 personas de 23 países, cinco de ellas catalanas, según el último balance de las autoridades españolas.

Los pasajeros partieron de Ushuaia (Argentina) para un viaje inolvidable que se tornó en tragedia, con la muerte de tres viajeros, la inminente repatriación de los ocupantes actuales del barco bajo estrictas medidas sanitarias y una alerta internacional que ha despertado el fantasma de la pandemia de covid.

¿Qué pasará cuando la embarcación llegue a Tenerife?

De mantenerse la velocidad y las condiciones meteorológicas, el barco debería llegar a la costa sur de Tenerife durante la madrugada del domingo.

Pero el crucero no tocará tierra en el puerto de Granadilla, sino que anclará a una distancia no especificada. De allí, en pequeños grupos abordarán unas lanchas que los llevarán a la orilla, donde de inmediato serán sometidos a revisiones médicas para volver a verificar que no presentan ningún síntoma.

Ese trayecto se hará "de forma muy coordinada y protegida", ha asegurado la organización.

Durante los últimos días, todos los pasajeros han estado sujetos a una vigilancia sanitaria continúa por parte de especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Unión Europea y de Países Bajos (de donde eran dos de las tres víctimas mortales) que abordaron el barco, y nadie presenta síntoma alguno.

La OMS ha destacado que hay equipamiento de protección más que suficiente para esta operación sanitaria.

Toda persona asintomática será evacuada en aviones organizados por los países que tienen nacionales entre los ocupantes del barco. Si eventualmente alguien tiene algún síntoma, será llevado, por separado, a Países Bajos en un avión de evacuación médica.

¿Qué medidas habrá que tomar tras las repatriaciones?

Cuando todos retornen a sus países, la OMS ha pedido que se mantenga la coordinación y esfuerzos desplegados en materia de salud pública porque, en adelante, lo más importante será el rápido reconocimiento de casos sospechosos.

Esto incluye no solo a los que han estado en el barco, sino a los que han podido ser sus contactos.

En caso de sospecha, la persona deberá ser aislada de inmediato.

Sin embargo, la OMS ha señalado claramente que "la evidencia actual no respalda la utilidad de que se practiquen pruebas de laboratorio rutinarias ni la cuarentena de casos asintomáticos".

¿Por qué la OMS pidió a España asumir este desembarco y por qué España aceptó?

Primero, la organización sanitaria mundial ha señalado que la decisión de pedir a España acoger el barco no ha sido arbitraria.

Todo lo contrario. Su fundamento está en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que es el marco legal de obligado cumplimiento que define los derechos y obligaciones de todos los países y de la OMS cuando responden a eventos que pueden tener un impacto en la salud pública internacional.

Según el RSI, no se puede impedir a un buque o aeronave, por razones de salud pública, hacer escala en ningún punto de entrada.

Sin embargo, si un país no tiene capacidad para gestionar los casos, se tiene derecho a solicitar al buque que se dirija al puerto más cercano y adecuado, y que cuente con la capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y dignidad de los pasajeros, que en este caso es Tenerife.

"Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro", dijo hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien estará en la isla canaria para participar directamente en las operaciones.

¿Cuál es el último balance sobre las infecciones?

La última actualización de la OMS indica que el número de casos no ha variado.

Se han confirmado ocho infecciones por hantavirus, entre las que se han producido tres muertes. En seis de los casos se ha confirmado la variante Andes del virus, la única de la que existen reportes de contagios limitados entre humanos.

Cuatro pacientes están actualmente hospitalizados.

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Un caso que se había considerado sospechoso ha sido descartado porque el test PCR y la serología han dado negativo.