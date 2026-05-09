«No soy suficiente»: la trampa del síndrome del impostor

La situación es la siguiente. Acabas de recibir las felicitaciones de tu jefe por un trabajo bien hecho y piensas: «En realidad no es para tanto, pero hoy está de buen humor. También ha felicitado a otro compañero y eso es inusual». Estás haciendo la compra y te encuentras con una amiga que se alegra por tu reciente ascenso y tu mente genera, rápida, esta reflexión: «No se lo diré, pero estoy casi segura de que me lo dieron porque no tenían otro candidato al que le interesase el puesto». Tu hijo te dice que la merienda que le llevaste hoy al colegio estaba buenísima y recuerdas: «Ya, pero hace una semana la olvidé en casa y un amigo tuvo que compartir la suya contigo».

Todas estas frases que nuestra mente, traicionera, genera en bucle cada vez que alguien reconoce en nosotros una virtud y nos lo hace saber son síntoma de lo que popularmente se conoce como síndrome del impostor. Con bastante frecuencia interiorizamos el aborrecido «yo no valgo, yo no soy capaz» y nos acompaña desde la niñez hasta la vida adulta. «La duda no desaparece con la experiencia ni con los logros. Esa sensación se extiende a distintos ámbitos y se mantiene incluso ante evidencias objetivas de competencia», explica acerca de este síndrome la psicóloga sanitaria Julia Lodeiro, con clínica en Santiago.

Julia Lodeiro, psicóloga sanitaria con clínica en Santiago / CEDIDA

La experta en salud mental detalla que las personas que sufren el síndrome del impostor atribuyen sus éxitos a la suerte, dudan antes de aceptar nuevas oportunidades por miedo al fallo, creen que los demás tienen una imagen equivocada de ellos y los consideran más capaces de lo que realmente son y les cuesta integrar los logros, pero mantienen muy presentes los errores. «En definitiva, se trata de una sensación persistente de no estar a la altura, incluso cuando hay motivos objetivos para pensar que sí lo estás», señala Julia Lodeiro.

Más que una sensación incómoda

Tal y como explica la psicóloga, el síndrome del impostor tiene un impacto real en la salud mental y en la trayectoria profesional. «Las personas que se identifican con este patrón suelen presentar mayores niveles de ansiedad, especialmente por la presión constante de estar a la altura. También se ha asociado con síntomas depresivos, en parte por la sensación persistente de no ser suficiente», explica. Además, a nivel laboral, apunta que es frecuente sufrir desgaste o burnout«sobre todo cuando se combina con perfeccionismo y sobreesfuerzo sostenido». La experta señala que muchas veces influye en las decisiones y hace que acabemos rechazando oportunidades y manteniéndonos en posiciones por debajo de nuestra capacidad «no por falta de talento, sino por la duda constante sobre nuestro propio valor».

«Las personas que se identifican con este patrón suelen presentar mayores niveles de ansiedad, especialmente por la presión constante de estar a la altura»

Entornos nocivos

El origen de este síndrome está, en gran medida, en entornos en los que el reconocimiento está muy ligado al resultado. Es decir, cuando crecemos en un entorno en el que «se valora más hacerlo bien que el esfuerzo o el proceso», indica la experta. Y es que el mensaje en estos casos es claro: «Equivocarse no es una opción». De todas formas, indica, «no se trata de señalar a la familia o a la escuela, sino de entender que, cuando el foco está muy puesto en el rendimiento, es más probable que la seguridad personal dependa de los resultados y no tanto de una base interna más estable».

¿Afecta más a mujeres?

La evidencia internacional más reciente indica que las mujeres tienden a puntuar más alto que los hombres en el fenómeno del impostor, aunque la diferencia media no es enorme y varía según el contexto cultural y profesional. De los estudios se deduce que las mujeres pueden experimentar más sentimientos de impostora en contextos donde hay menor reconocimiento, más evaluación, falta de referentes, sesgos de género o presión por demostrar competencia. Julia Lodeiro, por su parte, considera que la evidencia «no es completamente concluyente en cuanto a diferencias estrictas de prevalencia entre hombres y mujeres, pero sí hay matices importantes en cómo se expresa y cómo se reporta», sentencia. La experta señala que las mujeres suelen puntuar más alto en medidas de autocrítica, autoexigencia y duda sobre la propia competencia y también a verbalizarlo más.

Cómo desterrar el «solo he tenido suerte» La psicóloga Julia Lodeiro es muy clara al hablar de la tendencia a atribuir nuestros logros a la suerte: «La suerte puede estar en algunos momentos, pero no explica la repetición de resultados, ni las decisiones que se toman, ni el esfuerzo sostenido que hay detrás de lo que funciona». Muchas veces, indica la experta, achacamos nuestros logros a la suerte como una forma de sentirnos más seguros, pues así evitamos la presión porque «nos protege del miedo a fallar en el futuro», dice. «Si todo es suerte, no hay presión, no hay expectativa y tampoco hay posibilidad de decepción». Lo que deberíamos decirnos cuando nuestra mente atribuya automáticamente un logro al azar es: «Ha habido factores externos, como en todo, pero también hay capacidades, decisiones y esfuerzo propios que están influyendo en el resultado».

Desde edades tempranas, dice, «a muchas mujeres se les refuerza más la prudencia, la revisión constante y la evaluación del desempeño, mientras que a los hombres se les refuerza con mayor frecuencia la confianza o la iniciativa» y esto «puede influir en cómo se construye la seguridad interna». Por tanto, deduce, «más que afectar más a unas que a otros, lo más preciso es decir que el síndrome puede expresarse de forma diferente y estar modulado por factores sociales, educativos y estructurales». En este punto, la psicóloga señala que cuando una mujer se encuentra con menos referentes en posiciones de liderazgo, con más dificultades para acceder a determinados puestos o con diferencias de reconocimiento o salario, es más fácil que aparezca esa duda interna de: «quizá no estoy a la altura». Y la maternidad, añade, es un factor que juega, muchas veces, en contra de la mujer en esto. «No la maternidad en sí, sino por lo que implica a nivel social y laboral: interrupciones en la carrera, sobrecarga de cuidados o menor disponibilidad percibida pueden afectar a la continuidad profesional y, con ello, a la confianza en la propia trayectoria».

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Reconocerlo y cambiar

La psicóloga sanitaria expone que el primer paso para dejar atrás el síndrome del impostor es aprender a distinguir entre lo que se siente y lo que está ocurriendo en la realidad. A partir de ahí, algo muy útil es empezar a registrar evidencias concretas de lo que sí se está haciendo bien, no desde la autoexigencia, sino desde la objetividad: qué he conseguido, qué he resuelto, qué me ha salido bien, incluso aunque no me haya parecido perfecto. «No se trata de eliminar la duda de golpe, sino de dejar de tomarla como una guía fiable para decidir sobre uno mismo».