Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de mayo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 10 de mayo de 2026 es: 17, 34, 42, 43 y 53 siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Hablan los okupas de Bertamiráns: 'Solo pedimos una oportunidad
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB
- La estación de AVE de Santiago será nodo clave del Corredor Atlántico en 2030: dos millones de gallegos la tendrán a menos de una hora
- La fiebre por las tartas de queso aterriza en Galicia con un gran festival cerca de Santiago
- La otra cara del ascenso del Obradoiro: dos peñas cargan contra la actuación policial
- La otra grada del Obradoiro: “Un ascenso é algo histórico, non podía perdermo”