Alerta sanitaria
Las condiciones meteorológicas obligan a atracar el 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife)
El objetivo es garantizar la seguridad de los pasajeros y de los equipos de evacuación
Verónica Pavés
Tras más de una hora tratando de realizar las maniobras de desembarque de pasajeros en el mar, Capitanía Marítima ha recomendado el atraque del buque 'MV Hondius' para poder culminar la repatriación de los 28 pasajeros que este lunes deben regresar a Países Bajos.
La decisión se ha tomado debido al fuerte viento que está soplando en puerto de Granadilla, que empezó a soplar justo en el mismo momento en el que comenzaron las maniobras de evacuación marítima. Las fuertes rachas hacían girar el buque, los intentos de mantenerlo estable con el fuerte viento han sido infructuosos.
De esta manera, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y los miembros del dispositivo de evacuación, el barco finalmente tendrá que atracar en el puerto de Granadilla.
Mayor agilidad
Así, la embarcación permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de las personas involucradas en el desembarco de los últimos 28 pasajeros que deben tocar tierra para coger el vuelo a los Países Bajos.
Hay que tener en cuenta que las maniobras de desembarque se estaban retrasando por las condiciones meteorológicas, por lo que esta medida permitirá agilizar también la partida del crucero hacia Países Bajos.
Aviso del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ya avisó el pasado viernes de que la operativa para la evacuación de los pasajeros del 'Hondius' tendría que llevarse a cabo de forma ágil, ya que las condiciones meteorológicas cambiarían a mitad de la jornada de este lunes, lo que dificultaría el desembarco, como así ha sucedido.
Fue el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, quien dejó claro que “la única ventana de oportunidad" para la evacuación y traslado a los aviones sería desde el amanecer del domingo hasta que cambiasen las condiciones meteorológicas el lunes, pues no habría de nuevo condiciones óptimas hasta finales de mayo.
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