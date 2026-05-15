El colegio Irlandesas Loreto, tras el archivo del caso Sandra Peña: "Actuamos guiados por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de protegerla"

La Fundación del Colegio Irlandesas Loreto ha reaccionado a la noticia del archivo de la causa abierta contra ellos y sus docentes por el caso Sandra Peña, tras el suicidio de la menor a la salida del colegio. La Fundación Mary Ward ha querido "expresar públicamente su satisfacción" por el sobreseimiento provisional, al que la familia ya ha anunciado que recurrirá.

El centro ha querido "reiterar que, desde el primer momento, el Colegio Irlandesas Loreto actuó guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger a Sandra, en coordinación con su entorno familiar y con los profesionales que intervinieron en su atención". Esto confronta con la versión de la familia. La madre de Sandra ha llegado a explicar que la joven salió del colegio con cortes que sufrió durante la jornada escolar y que su hija ingirió alcohol antes de suicidarse.

"La Fundación considera muy relevante que, a la hora de decidir el archivo de la causa, tanto el Ministerio Fiscal como el Juzgado, han tenido en cuenta que el centro adoptó medidas concretas para la protección de Sandra Peña, tras tener conocimiento de la situación. Entre ellas, la reorganización de los grupos de clases, la designación de personas de referencia en el centro, el contacto con la psicóloga que atendía a la alumna y otras actuaciones orientadas a su acompañamiento y protección". Cabe recordar que la Fiscalía también resaltó que no se habían abierto los protocolos.

El colegio ha explicado en su comunicado que, sin embargo, "nada de lo ocurrido atenúa el dolor por su pérdida, ni permite olvidar la conmoción que este hecho ha producido en el colegio, en la Fundación y en toda la comunidad educativa. En este sentido, la Fundación desea expresar de nuevo su apoyo a los profesionales del Colegio Irlandesas Loreto, que han vivido estos meses con enorme sufrimiento personal y profesional. La institución reconoce su dedicación diaria, su compromiso con el alumnado y su voluntad permanente de actuar conforme a los valores que inspiran el proyecto educativo de Mary Ward. La protección, el bienestar y el acompañamiento del alumnado han sido siempre, y seguirán siendo, la prioridad fundamental del Colegio Irlandesas Loreto y de la Fundación Educativa Mary Ward".

"Por último, la Fundación quiere volver a trasladar su cercanía, su respeto y su comprensión a la familia de Sandra Peña. Su recuerdo permanecerá siempre presente en la comunidad educativa de Irlandesas Loreto, que seguirá afrontando este tiempo desde la responsabilidad, la prudencia y el compromiso con la verdad, la justicia y el cuidado de todo su alumnado", finaliza el comunicado enviado a los medios de comunicación por parte del colegio.

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El comunicado no hace referencia a las palabras de la familia de Sandra Peña. Los padres han asegurado que van a recurrir la decisión judicial, ya que creen que sí hubo responsabilidad penal en la manera de actuar del centro.