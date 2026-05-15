El crucero confinado por norovirus con 1.700 pasajeros hará escala este sábado en A Coruña

El crucero Ambition, que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, hará escala este sábado 16 de mayo en A Coruña.

El trasatlántico llegará con 1.670 personas a bordo procedente de la ciudad francesa de Burdeos, y tiene previsto atracar en el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés a las 9.30 horas. Se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora de su partida hacia Gijón.

Fuentes consultadas por este diario confirman que ahora están pendientes de Sanidad Exterior, departamento dependiente del Ministerio de Sanidad, para saber si la tripulación y los pasajeros pueden bajar del barco durante su estancia en la ciudad.

80 presentaban síntomas

Las autoridades confirmaron durante la tarde del miércoles que se trataba de un brote de gastroenteritis viral causado por norovirus, después de realizar varias pruebas a los 80 pasajeros de nacionalidad británica e irlandesa que presentaban "síntomas compatibles con una infección digestiva aguda". "Los resultados del análisis epidemiológico y de las muestras biológicas tomadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirman que se trata, efectivamente, de un episodio de gastroenteritis viral (norovirus), transmitida de persona a persona o por vía ambiental. Hasta el momento, no se han notificado casos graves", informaron desde la prefectura de Gironde.

El crucero había llegado a Burdeos procedente de las islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), y pretendía llegar el próximo 16 de mayo a las costas gallegas haciendo escala en Ferrol, Gijón y Bilbao. Sin embargo, la propagación del virus a bordo y la muerte de un británico de 90 años el pasado lunes 11 de mayo obligó al capitán a informar de la situación e interrumpir el viaje, confinando a todos los pasajeros, incluyendo a los más de 500 miembros de la tripulación, mientras se realizaban pruebas para determinar el origen del contagio. Ahora, el atraque previsto en Ferrol se ha sustituido a última hora por una parada en A Coruña.

Respecto al pasajero fallecido, las autoridades locales confirmaron que la muerte se debió a causas naturales, pese a que el anciano presentó síntomas digestivos como vómitos. "No se ha establecido la relación causal entre los síntomas, presentados 24 horas antes, y el fallecimiento. El paro cardíaco puede tener múltiples causas", agregó Agencia Regional de Salud (ARS).

Primer test negativo

A pesar de que los tests iniciales habían descartado el norovirus, las autoridades francesas decidieron realizar análisis complementarios ante los múltiples indicios de que se tratase de este patógeno. Finalmente, a última hora del miércoles, la prefectura de Gironde confirmaba las sospechas a través de un comunicado.

Por su parte, la compañía Ambassador Cruise Line también quiso dar más detalles de lo ocurrido, señalando que el número de casos aumentó "tras el embarque de pasajeros en Liverpool" el 9 de mayo, y que desde ese momento "se implementaron de inmediato protocolos mejorados de higiene y prevención" en el barco, incluyendo "medidas reforzadas de limpieza y desinfección en las áreas públicas y el uso de desinfectantes para manos".

Ante el temor de un nuevo caso de hantavirus, las autoridades sanitarias francesas rechazaron rápidamente cualquier vínculo con la enfermedad; "No hay motivos para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", insistieron. Aun así, el prefecto de la región de Nueva Aquitania y de Gironda, Étienne Guyot, decidió "suspender el desembarque de pasajeros y tripulación" y "limitar las interacciones con el puerto" hasta tener los resultados de todas las pruebas.

Con los resultados en la mano, la prefectura anunció que el levantamiento de la prohibición de desembarque "se aplicará a las personas asintomáticas, recordándoles la importancia de lavarse las manos con frecuencia".

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus extremadamente contagioso que causa gastroenteritis aguda. Entre los síntomas destacan los vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal, y estos aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio. En algunos casos también puede provocar fiebre moderada, cefalea y dolores musculares.

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La duración de la infección suele ser de entre uno y tres días. En espacios cerrados, el norovirus se propaga con gran rapidez por contacto o por alimentos contaminados.