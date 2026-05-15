Guardias civiles piden investigar la muerte de un agente en el operativo del 'MV Hondius' en Tenerife

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a la Dirección General de la Guardia Civil que investigue de forma "inmediata y transparente" la muerte de un agente que participó en el operativo de evacuación del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla, en Tenerife, el crucero, afectado por un brote de hantavirus.

El guardia civil, de 63 años, falleció el pasado domingo tras sufrir un infarto mientras prestaba servicio en el dispositivo desplegado en el puerto de Granadilla.

AUGC pide que se aclare si la asignación del agente fue correcta y si las funciones que realizó estaban amparadas por la normativa vigente. El colectivo sostiene que el guardia civil se encontraba en situación de reserva y fuera de especialidad.

La AUGC cuestiona las funciones asignadas al agente fallecido

Según el relato de la asociación, el agente inició su jornada a las 6:00 horas, con un desplazamiento desde Santa Cruz de Tenerife hasta Granadilla de Abona. Sobre las 21:40 horas, después de permanecer más de catorce horas vinculado al operativo, sufrió el infarto que acabó con su vida.

AUGC afirma que durante ese tiempo habría realizado traslados de materiales y otras tareas que, a su juicio, no se correspondían con su situación administrativa. La organización considera que estos hechos deben ser revisados por los órganos competentes de prevención de riesgos laborales.

La situación administrativa del agente

El colectivo explica que el guardia civil ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife. Al estar en resera y fuera de especialidad, según AUGC, tenía asignadas funciones concretas y debía evitarse su exposición a esfuerzos físicos intensos o a situaciones que pudieran comprometer su integridad.

La asociación entiende que su inclusión en el puesto avanzado del dispositivo pudo vulnerar esos límites. También señala que el operativo implicaba contacto con materiales potencialmente contaminados, una cuestión que considera relevante para evaluar la planificación del servicio.

La petición al Servicio de Prevención

AUGC solicita que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales abra una investigación para determinar si el agente fue destinado legalmente a ese trabajo y si hubo responsabilidad en la cadena de mando.

La prevención de riesgos en la Guardia Civil cuenta con una regulación específica. El Real Decreto 179/2005 establece el marco para promover la seguridad y la salud del personal del Cuerpo, adaptando las medidas generales de prevención a sus funciones.

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En su comunicado, AUGC sostiene que la llegada del buque a Tenerife no fue una emergencia imprevisible y que existía margen para planificar el operativo con más garantías. También denuncia que efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Tenerife habrían visto limitados sus descansos y sometidos a jornadas prolongadas.