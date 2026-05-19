«Hoy en día el intestino vive en modo de lucha y huida, lo cual afecta el funcionamiento normal»

La doctora Malena García Arredondo, especialista en aparato digestivo y fundadora de la unidad MGA Healthy Digest del Memorial Publio Cordón Hospital de Madrid, subraya la importancia de esta fecha como oportunidad para recordar la complejidad de estas patologías.

Muchas personas conviven años con molestias digestivas sin consultar. ¿Por qué seguimos normalizando síntomas que no son normales?

Tener síntomas ocasionales puede ser habitual, pero cuando se vuelven frecuentes afectan a la calidad de vida, se prolongan en el tiempo, no se deben ignorar. Hay muchos pacientes que es verdad que pueden retrasar la consulta médica durante mucho tiempo por esto. Los expertos insistimos en que normalizar no significa que sea normal. El dolor frecuente, cambios persistentes en ritmo intestinal, la presencia de sangre en heces, pérdida de peso inexplicable, cansancio, son señales que merecen la pena la valoración. Y el objetivo ahora es avanzar hacia una educación en salud digestiva y una cultura de la prevención. De esta manera se pueden detectar de forma precoz muchas enfermedades digestivas y mejorar enormemente la calidad de vida y evitar complicaciones futuras.

¿Qué impacto real tiene una enfermedad inflamatoria intestinal en al vida cotidiana de un paciente?

Tiene un impacto mucho más allá de los propios síntomas digestivos. Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn condicionan la vida en aspectos físicos, emocionales, sociales y laborales. El primero punto es sobre todo la imprevisibilidad porque el paciente puede pasar de encontrarse bien a sufrir un brote con dolor abdominal, diarrea y esa incertidumbre pues afecta mucho a la planificación del día a día, a la vida social. El cansancio es otro síntoma que incapacita y es menos visible, pero también afecta el rendimiento laboral y a la vida personal. También hay un impacto emocional porque vivir con una enfermedad crónica que a veces tiene brotes pues genera estrés y miedo. Y por tanto esto limita la vida social.

¿La ansiedad y el ritmo de vida actual están empeorando nuestra salud digestiva? ¿Hay alguna relación entre el eje intestino - cerebro en este sentido?

El estrés crónico, la falta de descanso, la comida rápida, el sedentarismo, tienen un impacto importante en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Pero es que además hay una conexión muy estrecha entre el intestino y el cerebro que es conocida como eje intestino-cerebro, donde el estrés mantenido y la ansiedad pueden alterar la motilidad digestiva y la sensibilidad y favorecer síntomas como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, es decir, que muchas veces se solapan en trastornos. Está por un lado el trastorno de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y también puede haber un trastorno de eje intestino-cerebro.

La doctora Malena García Arredondo / Cedida

¿Estamos viviendo peor ... y digiriendo peor?

Sí, totalmente, porque al final el aparato digestivo está diseñado para funcionar bien en modo parasimpático y hoy en día la mayor parte de las veces predomina en modo simpático, en modo de lucha y huida, con lo cual esto afecta mucho el funcionamiento normal del aparato digestivo.

¿Qué pequeños hábitos pueden marcar una diferencia real en la salud intestinal?

Comer más despacio y masticar bien, ya que, la digestión empieza por la boca y comer con prisa favorece hinchazón, pesadez. Mantener horarios relativamente regulares para las comidas, el intestino también funciona con ritmos y rutinas. Priorizar alimentos frescos y ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Reducir ultra procesados y azúcares. Hidratarse bien a lo largo del día, que es fundamental también para el bienestar digestivo. Asegurar un buen descanso, el sueño influye en la inflamación. Moverse más, caminar, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, que por un lado reduce el estrés y mejora la movilidad intestinal, y luego, ayuda a bajar el nivel de estrés. Desconexión digital, dedicar tiempo al ocio. Y por último diría escuchar al cuerpo y no normalizar síntomas persistentes como dolor, hinchazón, cambios de ritmo intestinal. Las pequeñas deficiencias repetidas cada día pueden influir de forma muy positiva en el bienestar digestivo y en la salud.

En un día como hoy, ¿qué cree que todavía falta entender sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?

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Creo que aunque sabemos cada vez más sobre cómo aparecen las enfermedades, que se deben a factores genéticos, inmunológicos, ambientales y por el papel de la microbiota intestinal, es cierto que quedan todavía ciertas preguntas abiertas. Quizás la más importante y el gran reto es comprender mejor por qué cada paciente evoluciona de manera distinta. Por eso hoy en día lo que estamos intentando volver es una medicina más personalizada, intentar adaptar el tratamiento a cada paciente y no tratar la enfermedad de la misma manera. También falta más conciencia social sobre el impacto de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y, aunque todavía queda por investigar, sobre todo, queda mucho por escuchar. Es verdad que escuchar a los pacientes y comprender es cuidar su salud intestinal y eso implica más que solo tratar los síntomas intestinales. Es tener una visión integral.