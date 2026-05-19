Los dispositivos que estimulan dormir de lado: posible nueva solución contra la apnea del sueño

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno crónico que afecta entre el 5% y el 7% de los adultos en España. Provoca un colapso repetido de las vías respiratorias, mientras se duerme, lo que se asocia a enfermedades cardiovasculares y neurocognitivas. El tratamiento más utilizado contra la apnea consiste en que el paciente tiene que dormir con una máquina que usa presión de aire leve (CPAP) para mantener las vías respiratorias abiertas. Pero los enfermos son reacios a usarla y hasta un 40% no la utilizan adecuadamente.

En este contexto, un ensayo clínico llevado a cabo en 12 hospitales españoles ha probado con éxito una terapia alternativa, que podría beneficiar a los pacientes con apnea del sueño posicional, es decir, que sufren los eventos de colapso de las vías respiratorias fundamentalmente cuando duermen boca arriba (que son entre la mitad y tres cuartas partes de los enfermos). El estudio PAVLOV demuestra que el uso de dispositivos que estimulan a los pacientes a dormir de lado son beneficiosos frente la apnea.

Monitorean la posición del cuerpo del paciente y emiten una suave vibración cuando estos duermen boca arriba, lo que les incentiva a cambiar de posición y ponerse de lado sin llegar a despertarse por completo. La hipótesis de los investigadores, liderados por la doctora Irene Cano Pumarega, coordinadora de la Unidad Funcional de Sueño y Epilepsia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, es que el uso de los dispositivos posicionales de forma repetida puede ayudar a los pacientes a dormir de lado de forma espontánea, introduciendo un componente conductual que no está presente en ningún tratamiento.

Y los resultados validan la hipótesis inicial. Por un lado, los hallazgos sugieren que la terapia posicional podría representar una opción de tratamiento de primera línea para una proporción sustancial de pacientes con apnea. “Observamos que no solo fue eficaz, en comparación con la máquina de presión de aire, sino que también fue mejor tolerada, lo que respalda su papel como una alternativa valiosa para los pacientes que tienen dificultades con la adherencia a la CPAP”, argumenta Cano.

Efecto duradero

El resultado más relevante es que, a diferencia del tratamiento actual con la máquina, la terapia posicional parece inducir un cambio de conductaen los pacientes. Con solo seis meses de uso de los dispositivos posicionales, más de dos tercios de los pacientes mantuvieron el control de la enfermedad sin usar ningún tratamiento y el efecto persistió hasta un año después de la interrupción de la terapia de cambio de posición.

“Lo que resultó particularmente sorprendente fue tanto la magnitud de este efecto como su durabilidad. Observamos una alta proporción de pacientes que mantenían el control de la enfermedad tras la retirada del tratamiento. Esto sugiere que la terapia posicional puede ir más allá del control de los síntomas, ofreciendo una estrategia capaz de modificar el comportamiento del sueño subyacente y reducir, potencialmente, la dependencia del tratamiento a largo plazo”, añade la doctora Cano.

Retos futuros

Desde la perspectiva del sistema sanitario, esta terapia, según destaca la experta, podría tener “implicaciones significativas”, ya que si se implementara en el sistema de salud pública “podría reducir costes al minimizar la necesidad del uso de dispositivos a largo plazo, los recursos de seguimiento y el soporte humano que requiere la gestión de la CPAP”.

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No obstante, la autora principal del estudio subraya que aún se necesita más investigación para comprender su durabilidad a largo plazo, así como qué tipo de pacientes podrían beneficiarse, investigaciones en las que está trabajando ya el equipo del estudio PAVLOV.