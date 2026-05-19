Google Ads veta o galego: a lingua na que non podes anunciarte na túa terra

A empresa ourensá BITNÓS denuncia que o xigante da publicidade online non lles permite publicitarse na súa lingua

Pola contra, a plataforma si deixa facelo en catalán

Unha persoa abre Google no seu  portátil / PEXELS

Alba Prada Estévez

BITNÓS, unha empresa de Cea (Ourense), acaba de arrancar ao público como tenda informática orientada á protección de datos. Para publicitarse, os seus propietarios decidiron recorrer a Google e foi entón cando se atoparon cunha traba coa que non contaban: a maior empresa de publicidade online do mundo non lles permite anunciarse en galego. No listado de idiomas dispoñibles para a interface de Google Ads e para a segmentación por idioma, a multinacional inclúe, entre outros, o catalán, o español, o inglés, o francés, etc., pero non aparece o galego. Nesa mesma páxina, Google advirte que os anuncios creados nun idioma non admitido para a segmentación por idioma serán rexeitados. Por conseguinte, Google Ads permite orientar campañas por territorio (por exemplo, Galicia) e por idiomas admitidos como o español, o catalán ou o portugués, pero non recoñece o galego como idioma publicitario permitido. Un anuncio ou unha landing page en galego pode ser rexeitada por «idioma non dispoñible».

Por que se exclúe o galego?

Google non publica unha explicación específica de por que exclúe o galego, unicamente vincula a política lingüística de Ads a requisitos técnicos: os anuncios deben ser claros, funcionais e dirixir a contido relevante co que o usuario poida interactuar. Ademais, Google explica que a segmentación por idioma baséase nas linguas que considera que o usuario entende, empregando sinais como o idioma da consulta, a configuración do usuario e outros sinais inferidos polos seus sistemas.

Que a plataforma non contemple o galego como lingua na que anunciarse resulta especialmente chamativo porque si admite, en cambio, o uso do catalán tanto na interface como na segmentación de Google Ads. É dicir, o problema non é que Google Ads exclúa automaticamente as linguas cooficiais españolas distintas do castelán, senón que deixa de lado só algunhas, entre elas o galego.

O buscador de Google nunha tableta / PEXELS

«Dado que a cota do mercado publicitario da internet que ten Google é case monopolística, prohibir o galego é, alén dunha discriminación inxusta para quen o falamos, unha maneira definitiva de contribuír para que o mundo dixital sexa unicamente en castelán», denuncian dende a empresa BITNÓS. «Como comercio afectado pero tamén como parte da sociedade galega, queremos facer pública a nosa denuncia, ao tempo que solicitamos a Google que cambie a súa política discriminatoria co galego, permitindo ás empresas do país que nos anunciemos no noso idioma», sinalan. Tamén aproveitan dende esta empresa ourensá para pedirlle á Xunta de Galicia «que informe a Google de que o galego é lingua de uso comercial normal no noso país, e que exerza presión para acabar con esta discriminación que sufrimos aquelas empresas que a utilizamos».

Denuncias anteriores

Xa en 2018 o festival pontevedrés Cantos na Maré denunciou o veto de Google ao galego. A organización trataba de contratar unha campaña en Google Ads para promocionar o evento e recibiu a mensaxe: «Rechazado. Idioma no disponible. Idioma: gallego (España)».

Cando os afectados contactaron co servizo publicitario informóuselles de que o sistema non está adaptado para o galego e como a web de destino está en galego, non funciona. Cantos na Maré criticou que Google estivese a establecer «un campo vedado» para a lingua galega e cualificou a situación como algo que ía máis alá do seu festival.

Raxoi destina 3,5 millóns aos comedores escolares mentres prepara un novo modelo

La Xunta aprueba la capitalidad de Santiago, "insuficiente" para Sanmartín

La Xunta aprueba la capitalidad de Santiago, "insuficiente" para Sanmartín

Carlos Toural, novo decano de Ciencias da Comunicación da USC: "A IA debe entenderse como unha ferramenta de apoio, non como un substituto da función social do xornalismo"

