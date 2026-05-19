Google Ads veta o galego: a lingua na que non podes anunciarte na túa terra
A empresa ourensá BITNÓS denuncia que o xigante da publicidade online non lles permite publicitarse na súa lingua
Pola contra, a plataforma si deixa facelo en catalán
BITNÓS, unha empresa de Cea (Ourense), acaba de arrancar ao público como tenda informática orientada á protección de datos. Para publicitarse, os seus propietarios decidiron recorrer a Google e foi entón cando se atoparon cunha traba coa que non contaban: a maior empresa de publicidade online do mundo non lles permite anunciarse en galego. No listado de idiomas dispoñibles para a interface de Google Ads e para a segmentación por idioma, a multinacional inclúe, entre outros, o catalán, o español, o inglés, o francés, etc., pero non aparece o galego. Nesa mesma páxina, Google advirte que os anuncios creados nun idioma non admitido para a segmentación por idioma serán rexeitados. Por conseguinte, Google Ads permite orientar campañas por territorio (por exemplo, Galicia) e por idiomas admitidos como o español, o catalán ou o portugués, pero non recoñece o galego como idioma publicitario permitido. Un anuncio ou unha landing page en galego pode ser rexeitada por «idioma non dispoñible».
Por que se exclúe o galego?
Google non publica unha explicación específica de por que exclúe o galego, unicamente vincula a política lingüística de Ads a requisitos técnicos: os anuncios deben ser claros, funcionais e dirixir a contido relevante co que o usuario poida interactuar. Ademais, Google explica que a segmentación por idioma baséase nas linguas que considera que o usuario entende, empregando sinais como o idioma da consulta, a configuración do usuario e outros sinais inferidos polos seus sistemas.
Que a plataforma non contemple o galego como lingua na que anunciarse resulta especialmente chamativo porque si admite, en cambio, o uso do catalán tanto na interface como na segmentación de Google Ads. É dicir, o problema non é que Google Ads exclúa automaticamente as linguas cooficiais españolas distintas do castelán, senón que deixa de lado só algunhas, entre elas o galego.
«Dado que a cota do mercado publicitario da internet que ten Google é case monopolística, prohibir o galego é, alén dunha discriminación inxusta para quen o falamos, unha maneira definitiva de contribuír para que o mundo dixital sexa unicamente en castelán», denuncian dende a empresa BITNÓS. «Como comercio afectado pero tamén como parte da sociedade galega, queremos facer pública a nosa denuncia, ao tempo que solicitamos a Google que cambie a súa política discriminatoria co galego, permitindo ás empresas do país que nos anunciemos no noso idioma», sinalan. Tamén aproveitan dende esta empresa ourensá para pedirlle á Xunta de Galicia «que informe a Google de que o galego é lingua de uso comercial normal no noso país, e que exerza presión para acabar con esta discriminación que sufrimos aquelas empresas que a utilizamos».
Denuncias anteriores
Xa en 2018 o festival pontevedrés Cantos na Maré denunciou o veto de Google ao galego. A organización trataba de contratar unha campaña en Google Ads para promocionar o evento e recibiu a mensaxe: «Rechazado. Idioma no disponible. Idioma: gallego (España)».
Cando os afectados contactaron co servizo publicitario informóuselles de que o sistema non está adaptado para o galego e como a web de destino está en galego, non funciona. Cantos na Maré criticou que Google estivese a establecer «un campo vedado» para a lingua galega e cualificou a situación como algo que ía máis alá do seu festival.
