As novelas galegas que están marcando este 2026
Este ano varias novelas en galego acaparan a atención de lectores, editores, bibliotecas e librarías, demostrando que a narrativa na nosa lingua segue a manter a súa forza
Arantza Portabales, María Solar, Fran Alonso, Xabier Quiroga, Xaquín Núñez e Alberte Blanco son algúns dos autores xa consolidados que publicaron narrativa en galego este ano con grande éxito
Neste 2026 a narrativa en galego volve demostrar que a súa vitalidade non se cingue só aos grandes nomes nin aos clásicos de fondo. E é que no que vai de ano téñense publicado varias novelas en galego que acaparan a atención de lectores, editores, bibliotecas e librarías pola calidade das súas historias, polo seus personaxes e a súa escrita. Neste mapa recente destacan especialmente novelas que dialogan con xéneros moi recoñecibles —o policial, o thriller, a intriga histórica ou o relato de misterio— sen renunciar a unha identidade literaria propia. Son libros que apuntan a un lector amplo, pero tamén a unha tradición galega cada vez máis segura de si mesma. Entre os títulos recentes escritos en galego que mellor representan este momento figuran Asasinato no muíño do cura, As malas ideasCáncaraAlguén ao ladoMañá, cando sexamos luns e O Pazo das Marismas.
1. Asasinato no muíño do cura
O pasado mes de abril chegaba ás librarías Asasinato no muíño do cura, unha novela de Arantza Portabales que se presenta como a segunda entrega da serie Os crimes de Loeiro, tras Asasinato na casa rosa. Volven a detective Iria Santaclara e o comisario xubilado César Araujo, pero o motor da historia é Alba Mariño, unha muller que chega a Loeiro para reconstruír un pasado marcado por unha matanza acontecida en 1984, un pacto de silencio veciñal e as sinistras irmás Freijomil. Publicado por Galaxia, o libro está a ter unha recepción notable. E é que Arantza Portabales logrou converterse nunha das voces máis recoñecibles da novela negra galega actual.
2. As malas ideas
A escritora e xornalista María Solar, que publicaba en marzo con Xerais As malas ideas, é unha das autoras en lingua galega máis lidas. Neste novo traballo atopamos unha perfecta mestura de drama, humor, intriga e crítica social. Parte da historia de Elías, un exitoso director de produción de series cuxa carreira entra en crise cando o seu equipo de rodaxe se planta nunha folga inesperada. A novela reflexiona sobre o éxito, a madurez, o traballo, o coidado dos vínculos e o custo emocional dunha sociedade que glorifica a dispoñibilidade total. As malas ideas está a funcionar como unha das novidades galegas máis visibles da primavera.
3. Cáncara
Esta novela de Fran Alonso é unha das apostas narrativas máis fortes de Xerais neste 2026. Lanzada ao público o pasado mes de abril, Cáncara parte dun feito tan insólito como literariamente potente: en outubro de 1983, o alcalde da vila mariñeira ficticia de Cáncara ordena deter unha vaca por pastar herba pública, ata o punto de que o animal acaba no calabozo municipal. A partir dese episodio, Alonso constrúe unha novela sobre o poder, o absurdo institucional, a memoria colectiva e a transformación social. Fran Alonso conta cunha longa traxectoria na narrativa, a poesía, a literatura infantil e xuvenil e o xornalismo. Deuse a coñecer ao gañar o Premio Blanco Amor de Novela en 1991 con Tráiler.
4. Alguén ao lado
Xabier Quiroga, un dos narradores máis consolidados da literatura galega actual, é quen asina esta novela que conta a historia de Luís, un home marcado por un desengano amoroso de xuventude que leva unha vida retirada e triste. A obra ábrese cara a unha reflexión sobre a identidade, o desexo, a amizade, a dificultade de amar e a posibilidade de reinventarse. Foi publicada por Xerais a comezos de ano e está a ter unha forte presenza no circuíto cultural galego.
5. Mañá, cando sexamos luns
Supón o salto á ficción narrativa do escritor e filólogo Xaquín Núñez. Mañá, cando sexamos luns é un thriller social que mestura intriga policial e crónica urbana. A novela xira arredor de catro personaxes con vidas precarias: unha emigrante afrobrasileira, un home maior que coida da súa muller enferma, unha funcionaria atrapada na burocracia e un mozo nun contexto de frustración, que coinciden nunha sala de espera mentres a cidade se ve sacudida polo asasinato dun empresario. Publicada en febreiro, Xerais incluíuna entre as súas apostas de novela negra do ano.
6. O pazo das Marismas
Publicada por Xerais o pasado marzo, esta novela do escritor Alberte Blanco alberga unha historia de misterio e atmosfera escura ambientada nun antigo pazo sito nun territorio húmido e illado, onde o pasado continúa condicionando o presente.
A historia arrinca coa chegada dun personaxe que trata de esclarecer unha serie de feitos ocultos ligados á decadencia familiar, aos silencios herdados e á memoria dun lugar marcado pola culpa. O pazo das Marismas é unha das novidades galegas de intriga con mellor acollida entre lectores habituais do xénero.
