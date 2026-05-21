El local Tamarindo triunfa en los Premios Hostelería #PorElClima2026

El restaurante Tamarindo, ubicado en Ourense, ha sido galardonado con el premio regional por Galicia en la tercera edición de los Premios Hostelería #PorElClima, en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, que ha contado con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

Tamarindo se suma así a los premiados gallegos de las ediciones anteriores: el Hotel Restaurante O Semáforo de Fisterra y el local Memories Eder. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima (iniciativa de ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería España) reconocen a establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

Su elección reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la integración de medidas orientadas a reducir el consumo energético y las emisiones en Ourense. Con más de 40 acciones climáticas puestas en marcha, ha centrado sus esfuerzos en la eficiencia energética, incluyendo la contratación de electricidad de origen 100% renovable. Ha impulsado la sustitución de equipamiento por alternativas más eficientes, como un armario expositor de refrigeración de menor consumo, lo que permite reducir significativamente la energía utilizada y las emisiones asociadas, además de generar ahorros económicos. Este enfoque lo posiciona como un referente en la transición hacia una hostelería más sostenible en la comunidad gallega.

«Una valiosa motivación»

Según comentó Rubén Gil, propietario de Tamarindo Casa Cocina Patio Bar, «este reconocimiento representa una valiosa motivación para continuar desempeñando nuestra labor con responsabilidad, dedicación y compromiso por un mundo más sostenible».

«La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector», afirmó por su parte Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

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Junto a Tamarindo, se han repartido otros 16 premios a nivel regional (uno por comunidad autónoma a otros grupos y establecimientos en reconocimiento a su labor y compromiso por el cuidado del medioambiente. n