Seísmo
Un terremoto de magnitud 4,8 se siente en distintos municipios de Gran Canaria
Testigos de municipios como Santa Brígida, Tejeda, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria confirman haber notado el movimiento sísmico en la mañana de este viernes
Bruno Betancor
Vecinos de distintas zonas de Gran Canaria aseguran haber sentido un terremoto en la mañana de este viernes, 22 de mayo.
Los testimonios proceden de distintos muninicipios como Tejeda, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria en otros lugares.
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de hoy un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.
INVOLCAN aclara que este espisodio "no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife".
Alrededor de media hora antes, a las 9:15 horas de hoy viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó otro terremoto a una profundidad de cuatro kilómetros y con una magnitud de 2,1 en el Océano Atlántico, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Epicentro en el mar al norte de Gran Canaria
El epicentro del movimiento sísmico se ha localizado en el mar, a 30 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria.
Habrá ampliación.
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