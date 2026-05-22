Festa gastronómica

Vila de Cruces celebra a Festa do Galo de Curral o domingo 31

Participarán arredor de 20 criadores, cuns 50 exemplares vivos na mostra e entre 40 e 50 galos dispoñibles para a venda

redacción

Santiago

O Concello de Vila de Cruces celebrará o domingo 31 de maio o día grande da XXXII Festa Gastronómica do Galo de Curral, unha cita coa que se busca poñer en valor este produto tradicional e o traballo dos criadores locais.

A partir das 12.00 horas, a Praza do Concello acollerá a exposición de animais vivos e a venda de exemplares sacrificados. Segundo o presidente da Asociación de Criadores de Galo de Curral de Vila de Cruces, Evaristo Rodríguez, participarán arredor de 20 criadores, cuns 50 exemplares vivos na mostra e entre 40 e 50 galos dispoñibles para a venda.

Rodríguez explica que o galo de curral procede da raza autóctona galega de Mos, aínda que tamén se comercializa o galo rubio do país. Trátase dun animal sen castrar, criado en liberdade desde os dous meses ata arredor do ano de vida, cunha alimentación baseada en cereais, verduras e legumes, o que favorece unha carne con menos graxa e un sabor máis intenso.

Un dos momentos principais da festa será a degustación popular, que terá lugar ao mediodía na Praza do Concello. O cociñeiro José Antonio Asorey Torres, responsable do restaurante Onde Antonio Mouriscade, en Lalín, preparará máis de 500 racións de galo de curral, que se servirán a un prezo simbólico de tres euros.

A degustación contará con dúas propostas. A primeira será unha tapa tradicional de galo de curral con patacas, elaborada con carne adobada desde o día anterior con viño branco, allo, perexil, loureiro, sal e pementa, e estofada durante máis de dúas horas e media con verduriñas, cogomelos e chícharos. “Estofaremos o galo, que ten máis ou menos un ano de vida, durante máis de dúas horas e media. Cociñarase en aceite de oliva e na graxa que vai soltando o propio galo, coas patacas preparadas nesa mesma salsa”, describe o cociñeiro.

A segunda tapa será unha versión da receita tradicional, con galo de curral estofado acompañado de fabas naturais. Segundo explica Asorey, as fabas engádense cando a cocción da carne está avanzada, facendo que a salsa espese ..

Con esta festa, Vila de Cruces reforza a promoción dun produto singular da súa gastronomía e mantén viva unha tradición vencellada á cultura rural do municipio. n

