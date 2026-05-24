Fillas de Cassandra, mellor videoclip no Festival de Cans 2026
O traballo audiovisual ‘Insolación’ levouse o galardón
Fillas de Cassandra veñen de sumar un novo recoñecemento aos traballos audiovisuais que acompañan os seus sinxelos. Tras erixirse como gañadoras ao Mellor Videoclip con Hibernarse. O videofilme tanto nos Mestre Mateo coma nos Premios da Industria Musical de Galicia, o xurado do Festival de Cans vén de concluír que insolación é o traballo máis salientable dos presentados nesta edición.
Insolación, dirixida polas propias María SOA e Sara Faro, canda Santi Iglesias e Sergio ‘Steel’, rodouse en Vigo no pasado mes de decembro. A peza acompaña o segundo avance do seu último álbum Tertúlia. Nesta canción, as Fillas de Cassandra manifestan con rotundidade a necesidade de que o diálogo se sitúe moito alén da palabra e que se escorregue a través do contacto físico, a danza, a suor e a éxtase colectiva. «Bailar ata o borde da insolación» é a proposta que as artistas lanzan ao público: queren trasladar a sensación de sufoco e liberación que permanece nunha mesma tras unha intensa xornada de danza coas amigas.
Insolación nace no final de «saír á fresca»: un encontro inesperado nunha parada de transporte público de Vigo do que agroman numerosas conversacións, e que deriva no inusual e festivo tránsito cara ao seguinte destino, cuxa parada final non é outra que Tertúlia, o novo álbum de Fillas de Cassandra publicado o pasado 24 de abril. A estrea do videoclip tivo lugar o 26 de febreiro diante de máis de 23.000 persoas no Estadio de Balaídos, durante a celebración do partido da Europa League entre o Real Club Celta de Vigo e o PAOK de Salónica.
