Sindicatos y vecinos vuelven a la calle este domingo en Madrid por una vivienda que "cuesta la vida"

Madrid vuelve a salir a la calle este domingo contra la crisis de acceso a la vivienda. La capital acogerá a partir de las 12.00 horas una nueva manifestación bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’, una protesta que partirá de Atocha y recorrerá el centro hasta la estación de metro de Sevilla para denunciar el encarecimiento de los alquileres, la expulsión de vecinos de sus barrios y el avance de un modelo urbano cada vez más volcado en la rentabilidad inmobiliaria.

La marcha, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por organizaciones sociales, vecinales y sindicales, forma parte de una nueva tanda de movilizaciones por la vivienda convocadas en diferentes ciudades del país. Bajo eslóganes como el de 'La vivienda nos cuesta la vida' o 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos', las protestas se extenderán por al menos 26 localidades de toda España.

En Madrid, CCOO y UGT han llamado también a la ciudadanía, a los movimientos vecinales y a las personas trabajadoras a participar en la manifestación para “decir basta” a una situación que, denuncian, está haciendo que las mejoras salariales acaben absorbidas cada mes por alquileres abusivos. "Trabajamos para vivir, no para pagar”, resume el mensaje central de la convocatoria. Para los sindicatos, la vivienda ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una cuestión estructural que afecta de lleno a la estabilidad, la calidad de vida y la posibilidad de desarrollar un proyecto vital, especialmente entre la población trabajadora.

La situación del mercado inmobiliario madrileño refuerza el malestar que llevan meses denunciando los colectivos de vivienda. Según los datos de Idealista correspondientes a abril de 2026, el alquiler en la ciudad de Madrid alcanza ya los 23,3 euros por metro cuadrado, un 8,6% más que un año antes y en máximos de la serie histórica. En distritos como Salamanca el precio llega a 28,1 euros por metro cuadrado, en Centro a 27 euros y en Chamberí a 26,4, mientras los mayores incrementos interanuales se registran en zonas tradicionalmente más asequibles como Vicálvaro, Usera o Villa de Vallecas.

Los convocantes sostienen que la crisis ya no se limita al precio del alquiler, sino que se extiende a toda la vida cotidiana: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que se ven obligadas a mudarse lejos de sus redes, trabajadores desplazados que no encuentran una habitación asumible, vecinos expulsados por la presión turística y menores que pueden acabar cambiando de colegio por una subida de renta. Por todo ello, el Sindicato de Inquilinas ha llamado a convertir Madrid como el gran escenario de una “primavera caliente” por la vivienda y a luchar por un modelo de ciudad “al servicio de la gente”.

El manifiesto conjunto de UGT y CCOO plantea varias reclamaciones concretas: prorrogar los contratos de alquiler para dar estabilidad a los hogares, limitar los precios para que no superen el 30% de los ingresos familiares, reforzar el parque público de vivienda, proteger de forma permanente las viviendas asequibles y reformar el mercado hipotecario para evitar que las cuotas asfixien también a quienes compraron su casa.

La protesta llega, además, pocas semanas después de que el Congreso rechazara la convalidación del real decreto que incluía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y un límite del 2% a la actualización anual de la renta. En paralelo, los colectivos por la vivienda han intensificado sus acciones en Madrid. El Sindicato de Inquilinas logró esta semana un compromiso del Gobierno para frenar subastas de viviendas de la Seguridad Social y destinarlas al parque público a través de Casa 47, tras un encierro en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Para los convocantes, el objetivo es que la vivienda deje de tratarse como una mercancía y pase a garantizarse como un derecho efectivo. “La vivienda no puede seguir tratándose como un bien especulativo, sino como un derecho”, recoge el manifiesto sindical, que denuncia que Madrid se está convirtiendo en un “parque de atracciones para turistas” mientras muchos madrileños son expulsados de sus barrios o condenados al hacinamiento residencial.