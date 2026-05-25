Música
Davide Salvado presenta ‘Permita deus’, un disco nacido do silencio
O novo traballo do artista galego constrúe unha paisaxe sonora íntima e contemporánea arredor da tradición e a memoria
O artista galego Davide Salvadopresenta Permita deus, o seu novo traballo discográfico, un álbum nado tras anos de traballo silencioso e afastado da présa. Un proceso creativo marcado pola necesidade de parar, escoitar e volver ao esencial, construído dende o rural e dende unha forma de vida que procura outra relación co tempo, coa terra e coa propia creación artística.
«Foi un proceso longo, case unha hibernación. Un tempo de recollimento, de escoita fonda, de volver á raíz», explica o artista sobre un disco que entende a música como lugar de abrigo, intimidade e verdade. Permita deus funciona, así, como unha casa aberta confeccionada con cancións, silencios e tempo. Un espazo no que habitar e deixar entrar a luz.
As letras de Manuel Cortés sosteñen practicamente todo o universo poético do álbum, configurando unha paisaxe ligada á memoria, ao corpo, á espiritualidade popular e á vida cotiá. Pezas como Día de feira, Seitura, Almas ou Paraíso dialogan cun imaxinario profundamente popular sen caer na nostalxia nin na recreación folclórica.
Musicalmente, Permita deus constrúe unha mestura entre tradición e son contemporáneo. Wurlitzers, sintetizadores de baixo, pads, guitarras eléctricas e instrumentos de percusión conviven con letras populares, fados, muiñadas e melodías que parecen chegar doutra temporalidade. Nese universo sonoro, o violín de Cibrán.
Seixo convértese nunha das columnas vertebrais emocionais do disco, funcionando como textura central arredor da que respiran as cancións.
Xunto a Antonio Casado, Lucas Delgado, Aleix Tobías e o resto de colaboradores, Permita deus constrúe unha sonoridade cálida e moi física, na que cada instrumento ocupa o espazo xusto. Hai algo doméstico e artesanal na forma en que conviven as cordas, as percusións, os sintetizadores ou as guitarras eléctricas, como se as cancións estivesen acontecendo dentro da propia casa.
Ao mesmo tempo, pezas como Fado pra Samuel ou Paraíso deixan entrever unha conexión natural co universo portugués e coa sensibilidade atlántica e transfronteiriza que atravesa boa parte do imaxinario creativo de Davide Salvado.
