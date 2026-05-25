Juan Barbazán el gran triunfador del Festival de Cans con «María Rita»

El cortometraje «María Rita», del compostelano Juan Barbazán, que habla de la realidad de una familia gallega toxicómana, ha sido el gran triunfador en la XXIII edición del Festival de Cans al obtener tres de los principales galardones del certamen: el premio a mejor cortometraje de ficción, mejor dirección de fotografía y el premio del jurado de las vecinas y vecinos. El jurado destacó la «gran coherencia estética» de la obra y su capacidad para mostrar «de forma cruda y directa» una realidad social tratada «con delicadeza, honestidad y respeto».

Con respecto al premio a la mejor dirección de fotografía, el jurado reseñó una propuesta visual que destaca «por tener una estética muy trabajada que refuerza una crudeza muy palpable, acompaña y vehicula la historia, y apoya la fuerza narrativa del relato». Por su parte, el jurado de las vecinas y vecinos decidió premiar este cortometraje «por la manera de transmitir una realidad triste que a veces no queremos ver».

La productora de «María Rita» Rocio Casal recibe uno de los premios. / FdV

El premio a mejor dirección fue para Paula Pereira por «Algo novo que contar», trabajo que también obtuvo el galardón a mejor interpretación femenina para Grial Montes y Lidia Veiga. Por su parte, Nancho Novo recibió el premio a mejor interpretación masculina por «Cara de cona», mientras que David Fidalgo fue distinguido con el premio a mejor guion por «Lucus».

En la categoría de Animación, el premio principal fue para «O corpo de Cristo», de Bea Lema, reconocida por su innovadora propuesta visual y su tratamiento de la salud mental. Además, Paloma Peñarrubia logró el premio a mejor banda sonora por esta misma obra. También recibió una mención especial «Cátodo corazón», de Manu Sacoga.

Estreno y visionado de «El balance de los daños» / FdV

En No Ficción, el máximo galardón fue para «Escala un cincuenta mil», de Ángel Suances, mientras que «Furada Negra», de Berio Molina, obtuvo una mención especial. Finalmente, «Ausencia», de Gema Rodríguez, se llevó el premio de ‘novas camadas’ y el premio del jurado de la juventud.

Julio Medem coloca su estrella y habla de proyectos

El director Julio Medem colocó ayer su estrella en el torreiro de Cans y avanzó el desarrollo de un nuevo proyecto cinematográfico centrado en dos pelotaris vascos y titulado «Jai Alai». El anuncio tuvo lugar durante el tradicional Coloquio na Leira, uno de los actos emblemáticos del certamen.

«Ahora mismo estoy moviendo proyectos. Hay una nueva película sobre dos pelotaris vascos, ‘Jai Alai’», explicó el cineasta, que incluso bromeó con el público sobre el posible inicio del rodaje. «Me dicen que si anuncio aquí la película se va a hacer. ¿Me vais a dar suerte para que dentro de un año, en 2027, empiece a rodarse?», señaló.

Medem destacó además el carácter singular del festival y aseguró que la experiencia había superado sus expectativas. «Esto no se puede comparar con nada», afirmó.

La organización destacó que el director se sumó así a la tradición del Festival de Cans de servir como escaparate para futuros proyectos cinematográficos, como ya ocurrió anteriormente con realizadores como Rodrigo Sorogoyen u Oliver Laxe.

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Por otro lado, ayer tuvo lugar el estreno y visionado de un avance de la serie documental «El balance de los daños», centrada en la mítica banda viguesa Siniestro Total.