Catro libros infantís galegos premiados para descubrir cos máis pequenos
‘O Peculiar’, ‘Queco e Kika’, ‘Pernascochas’ e ‘A Panadería’ son títulos recentes orientados aos máis pequenos que foron recoñecidos ultimamente pola súa calidade literaria e artística
Sempre se dixo que non hai mellor forma de viaxar que mergullándose nas páxinas dun libro. Os amantes da palabra escrita estarán dacordo en que un dos maiores praceres da vida é deleitarse cos personaxes, os mundos imaxinados e as enxeñosas historias que os nosos escritores favoritos compoñen co mellor do seu talento. Durante a infancia a creatividade e a imaxinación están en plena efervescencia e por iso non é de estrañar que, para moitos nenos e nenas, un dos momentos máis agardados do día sexa o conto de antes de durmir. E, moitas veces, tamén o é para os adultos: volver a esas historias que nos contaban de pequenos, ou descubrir outras novas, transpórtanos dalgún xeito á nosa propia infancia. A nostalxia faise oco grazas ás incribles historias de autores galegos consagrados que, ano tras ano, seguen alimentando a imaxinación dos máis pequenos. Estes son catro dos títulos máis destacados da literatura infantil galega recente, obras recoñecidas nos últimos meses pola súa calidade literaria e artística e polo seu valor para achegar a lectura aos máis pequenos.
1. O Peculiar
Escrito pola autora coruñesa Érica Esmorís e ilustrado por Dani Padrón, este libro acaba de gañar o Premio Follas Novas 2026 á mellor obra infantil, un dos recoñecementos máis relevantes do libro galego actual. O traballo foi publicado por Cuarto de Inverno o pasado setembro e a historia xira arredor de Comba, unha nena vinculada a un bar familiar chamado O Peculiar, un deses bares de sempre, con clientela fixa, personaxes extravagantes e identidade propia. O conflito aparece cando ese espazo, cargado de memoria e afectos, se ve ameazado pola chegada da modernidade e pola posibilidade de transformarse ou desaparecer. A propia editorial resume o libro como unha obra «chea de humor e aventura». Máis alá da aventura infantil, a obra funciona tamén como unha homenaxe aos bares tradicionais, aos lugares de encontro e á vida de barrio ou de vila.
2. Queco e Kika
Publicada por Xerais, esta obra infantil está asinada por Eva Mejuto e ilustrada por Paula Cheshire. A historia ten como protagonistas a Queco, un can vello e roñón que vive desde hai tempo con Sara e Lara, e Kika, unha cadela alegre e rebuldeira que acaba de ser adoptada pola parella. A chegada de Kika altera a vida de Queco, que non leva nada ben compartir casa cunha nova inquilina. Kika, mentres tanto, trata de agradar e encaixar porque xa viviu antes o medo ao abandono. A novela aborda temas como a convivencia, o amor polos animais, a adopción responsable, a chegada de alguén novo á familia e tamén a diversidade familiar, xa que Sara e Lara forman unha parella. Nalgunhas sinopses tamén se menciona o conflito co señor Ramón, un veciño rosmón que non acepta ben esa familia diversa. O traballo, publicado a mediados de setembro por Xerais, foi recoñecido co VIII Premio Agustín Fernández Paz de literatura infantil pola igualdade e foi finalista este ano do Premio Follas Novas do Libro Galego na categoría de obra infantil.
3. Pernascochas
Escrita por Ramón D. Veiga e ilustrada por Blanca Millán, esta novela infantil conta a historia de Marcelina. O relato céntrase nun anaco da súa vida que dura menos dunha semana, pero que ela intúe que será difícil (ou imposible) de esquecer. Foi publicada hai uno ano por Antela Editorial e o seu primeiro gran aval foi gañar o I Certame Literario Jaime Olmedo Limeses na modalidade de novela infantil. Foi tamén unha das obras seleccionadas no Premio Follas Novas do Libro Galego 2026 e tivo percorrido escolar, pois en Ourense foi a obra escollida para os ‘Encontros co autor’, unha actividade de promoción da lectura con arredor dun milleiro de escolares de primaria.
4. A panadería
Lucía Belarte (texto) e David Lorenzo (ilustracións) asinan este álbum infantil publicado por Kalandraka o ano pasado. A panadería é unha fábula actual protagonizada por unha familia de lobos que decide trasladar a súa panadería da cidade a unha vila coa esperanza de que o negocio mellore. Pero axiña descobren que tampouco alí son ben recibidos pois os veciños acóllenos con receo polo feito de ser lobos. A situación cambia cando unha gran riada obriga a todos os habitantes a unirse fronte á adversidade, o que permite que a comunidade empece a aceptar e valorar aos recén chegados. O libro fala de tolerancia, solidariedade, esforzo, prexuízos e aceptación do diferente.
A historia emprega animais humanizados para achegar ás crianzas unha mensaxe clara: moitas veces o medo ao outro nace do descoñecemento, e a convivencia constrúese cando hai empatía e cooperación. O seu gran recoñecemento chegou en 2026 ao gañar o Premio Follas Novas 2026 ao mellor libro ilustrado. E é que o apartado visual é un dos seus puntos fortes:as ilustracións están feitas con grafito en branco e negro, unha técnica artesanal e moi detallista que lle confire ao álbum unha identidade estética moi recoñecible.
